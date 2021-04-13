أصحاب المولدات تعلن عن تشكيل لجنة لتحديد سعر الكيلو وات بشكل شهري

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 12:11 م
13 ابريل 2021
مولدات كهربائية
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أعلنت رابطة أصحاب المولدات وشبكات الكهرباء الخاصة في قطاع غزة، اليوم الثلاثاء 13/4/2021، عن تشكيل لجنة لتحديد سعر الكيلو وات، بناء على متغيرات سعر السولار.

وقالت "رابطة المولدات "إنها ستصدر نشرة شهرية، تُعلن فيها عن سعر الكيلو وات للكهرباء البديلة.

وأشارت إلى أنها ستعمل على تشغيل المولدات الكهربائية على مدار 24 ساعة أثناء انقطاع التيار الكهربائي، وخاصة في وقت السحور خلال شهر رمضان المبارك.

ودعت المواطنين إلى التواصل معها على الرقم 0594171813، في حال وجود أي شكاوى أو تجاوزات من قبل أصحاب المولدات.

 

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