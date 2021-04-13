أزمة جديدة بين الزمالك والأهلي عل  لقب دوري الجمهورية للشباب مواليد 1999

تشهد جمهورية مصر العربية لا سيما عشاق ومتابعي كرة القدم المصرية أزمة جديدة بين قطبي الكرة المصرية الزمالك والأهلي لادعاء كل منهما الفوز ببطولة دوري الجمهورية للشباب مواليد 1999.

وظهر في أخر جولة لدوري الجمهورية المصرية للشباب تصدر نادي الزمالك برصيد 15 نقطة بينما تمكن الأهلي من جمع 15 نقطة بعدما تغلب على الزمالك في المباراة الأخيرة (2-1).

وبعد انتهاء المباراة بين الطرفين احتفل اللاعبين على استاد الملعب بادعاء انه البطل لهذه الدورة لدوري الجمهورية للشباب مواليد 1999.

الزمالك يحتفل باللقب، لتفوقه في نسبه الأهداف على غريمه الأهلي، حيث سجل لاعبوه 15 هدفا واستقبلوا 7، في الوقت الذي سجل فيه لاعبو الأهلي 11 هدفا واستقبلوا 6.

في المقابل، احتفل الأهلي باللقب بداعي أنه صاحب الأفضلية في المواجهات المباشرة، حيث كانت مباراة الأحد الماضي هي الوحيدة بين الفريقين هذا الموسم، بحكم أن مباريات دوري الجمهورية للشباب تقام من جولة واحدة (ذهاب).

ولحل هذه الأزمة، قرر اتحاد الكرة المصري في وقت لاحق، إقامة مباراة فاصلة بين القطبين يوم 20 أبريل الجاري، لتحديد بطل دوري الجمهورية.