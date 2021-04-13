سعر الذهب في لبنان اليوم الثلاثاء 13-4-2021

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 08:35 ص
13 ابريل 2021
سعر الذهب في لبنان اليوم الثلاثاء 13-4-2021
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يشهد سعر الذهب في لبنان اليوم الثلاثاء 13-4-2021 بحثًا مكثفًا في الجمهورية اللبنانية نظرًا لاهتمام اللبنانيين بأسعار السلعة الذهبية الأكثر أهمية على مستوى العالم اجمع.

ويعد اهتمام اللبنانيون بالذهب في وقت تشهد في الليرة اللبنانية انخفاضا كبيرًا في قيمتها أمام الدولار الأمريكي والعملات الأجنبية الأخرى.

والذهب من اكثر السلع التي يتم البحث عنها فهي توفر الحماية للمستثمرين وأصحاب رؤوس الأموال في الجمهورية اللبنانية.

سعر الذهب في لبنان اليوم الثلاثاء 13-4-2021

متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال في لبنان بالليرة اللبنانية

الوحدة  ليرة لبنانية      دولار أمريكى

اسعار الذهب عيار 24 83,514 ليرة   $55.64

سعر الذهب عيار 22  76,555 ليرة   $51.00

اسعار الذهب عيار 21 73,076 ليرة   $48.68

اسعار الذهب عيار 18 62,636 ليرة   $41.73

سعر الذهب عيار 14  48,717 ليرة   $32.45

سعر الذهب عيار 12  41,757 ليرة   $27.82

اسعار أوقية الذهب     2,597,278 ليرة       $1,730

اسعار جنيه الذهب      584,610 ليرة $389.47

اسعار كيلو الذهب      83,513,752 ليرة     $55,637

اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم في لبنان بتاريخ Tuesday, April 13, 2021 07:37 AM بتوقيت دولة لبنان

متوسط سعر الذهب في الأيام السابقة في لبنان بعملة ليرة لبنانية

اليوم    عيار 24       عيار 21       عيار 18       عيار 14       عيار 12

12 إبريل       83,644       73,190       62,734       48,793       41,822

11 إبريل       85,745       75,029       64,310       50,018       42,872

10 إبريل       85,745       75,029       64,310       50,018       42,872

9 إبريل 84,886       74,277       63,666       49,517       42,443

8 إبريل 85,396       74,723       64,048       49,815       42,698

7 إبريل 84,525       73,961       63,394       49,306       42,262

6 إبريل 84,765       74,171       63,574       49,446       42,382

5 إبريل 83,979       73,483       62,985       48,988       41,989

4 إبريل 83,995       73,497       62,997       48,997       41,997

3 إبريل 83,995       73,497       62,997       48,997       41,997

* سيتم توفير اسعار الذهب : البيع و الشراء قريبا

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