يشهد سعر الذهب في لبنان اليوم الثلاثاء 13-4-2021 بحثًا مكثفًا في الجمهورية اللبنانية نظرًا لاهتمام اللبنانيين بأسعار السلعة الذهبية الأكثر أهمية على مستوى العالم اجمع.

ويعد اهتمام اللبنانيون بالذهب في وقت تشهد في الليرة اللبنانية انخفاضا كبيرًا في قيمتها أمام الدولار الأمريكي والعملات الأجنبية الأخرى.

والذهب من اكثر السلع التي يتم البحث عنها فهي توفر الحماية للمستثمرين وأصحاب رؤوس الأموال في الجمهورية اللبنانية.

سعر الذهب في لبنان اليوم الثلاثاء 13-4-2021

متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال في لبنان بالليرة اللبنانية

الوحدة ليرة لبنانية دولار أمريكى

اسعار الذهب عيار 24 83,514 ليرة $55.64

سعر الذهب عيار 22 76,555 ليرة $51.00

اسعار الذهب عيار 21 73,076 ليرة $48.68

اسعار الذهب عيار 18 62,636 ليرة $41.73

سعر الذهب عيار 14 48,717 ليرة $32.45

سعر الذهب عيار 12 41,757 ليرة $27.82

اسعار أوقية الذهب 2,597,278 ليرة $1,730

اسعار جنيه الذهب 584,610 ليرة $389.47

اسعار كيلو الذهب 83,513,752 ليرة $55,637

اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم في لبنان بتاريخ Tuesday, April 13, 2021 07:37 AM بتوقيت دولة لبنان

متوسط سعر الذهب في الأيام السابقة في لبنان بعملة ليرة لبنانية

اليوم عيار 24 عيار 21 عيار 18 عيار 14 عيار 12

12 إبريل 83,644 73,190 62,734 48,793 41,822

11 إبريل 85,745 75,029 64,310 50,018 42,872

10 إبريل 85,745 75,029 64,310 50,018 42,872

9 إبريل 84,886 74,277 63,666 49,517 42,443

8 إبريل 85,396 74,723 64,048 49,815 42,698

7 إبريل 84,525 73,961 63,394 49,306 42,262

6 إبريل 84,765 74,171 63,574 49,446 42,382

5 إبريل 83,979 73,483 62,985 48,988 41,989

4 إبريل 83,995 73,497 62,997 48,997 41,997

3 إبريل 83,995 73,497 62,997 48,997 41,997

* سيتم توفير اسعار الذهب : البيع و الشراء قريبا