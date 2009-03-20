البردويل : « حماس » لم تمنع الاحتفالات بتظاهرة القدس عاصمة للثقافة العربية

فلسطين اليوم -غزة

دعا قيادي في حركة المقاومة الإسلامية "حماس" قيادات حركة "فتح" إلى لجم التصريحات غير المضبطة لبعض القيادات السياسية في رام الله، واحترام الأجواء الايجابية التي أفرزها حوار القاهرة وعدم العودة إلى مربع التراشق الإعلامي.

وانتقد عضو المجلس التشريعي الفلسطيني عن حركة "حماس" الدكتور صلاح البردويل في تصريحات خاصة حديث المستشار السياسي للرئيس نمر حماد عن أن "حماس" منعت تنظيم احتفالية القدس عاصمة للثقافة العربية لعام 2009، ووصف ذلك بأنه "تضليل هدفه تسميم أجواء الحوار الوطني"، وقال: "حديث نمر حماد عن أن "حماس" منعت احتفالية القدس عاصمة للثقافة العربية حديث مضلل وغير صحيح، ولم نسمع بأن "فتح" تريد إقامة أي احتفال بهذه المناسبة. واحتفالية القدس عاصمة للثقافة العربية التي أتى بها وزير الثقافة في الحكومة العاشرة الدكتور عطا الله أبو السبح، افتتحتها حكومة الوحدة الوطنية المقالة في غزة منذ عشرة أيام والفعاليات جارية على الأرض لدى الكتاب والمبدعين والإعلاميين والطلاب".

وذكر البردويل أن حكومة غزة طلبت التنسيق مع رام الله لتنظيم احتفاليات القدس عاصمة للثقافة العربية لكن طلب قوبل بالرفض، وقال: "كلام نمر حماد يتجاهل وجود خلافات بين حركتي "حماس" و"فتح"، وأن حركة "فتح" والسلطة تمنعان أي نشاط تقوم به "حماس" وحكومة غزة في الضفة الغربية، نسي كل ذلك كما نسي أن حكومة غزة أقامت انطلاق الفعاليات منذ عدة أيام، وأطلق هذه التصريحات غير الصادقة والمضللة، ولذلك على حركة "فتح" أن تحذر من نمر حماد وأمثاله من الذين يحاولون تسميم أجواء الحوار، لأن من يحترم القدس يجب أن يحترم الشعب الفلسطيني ورغبته في التوحد وإنهاء الانقسام"، على حد تعبيره.

وكانت وسائل إعلام فلسطينية قد نشرت تصريحات للمستشار السياسي للرئيس الفلسطيني نمر حماد أعرب فيها عن أسفه لما قال إنه قرار من "حماس" بمنع تنظيم احتفالية القدس عاصمة الثقافة العربية 2009 في غزة يوم غد السبت، وقال: "إنه رغم كل الحرص الذي نبديه لإبقاء الحوار مفتوحا مع "حماس"، فإن ما نأسف له أن حركة "حماس" المسيطرة على غزة قد منعت احتفالية القدس المقررة غدا في القطاع". وأضاف: "ما يدعو للأسف أكثر، أن هذا المنع تزامن مع منع إسرائيل للاحتفالية المقررة غدا في القدس"، على حد تعبيره.

ومن المنتظر أن يشرف الرئيس محمود عباس مساء غد السبت على انطلاق فعاليات احتفالية القدس عاصمة الثقافة العربية 2009 من خمسة مواقع يربطها البث الفضائي: القدس، بيت لحم، غزة، الناصرة ومخيم مار الياس في لبنان.