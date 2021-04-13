تشهد اسعار الذهب في فلسطين اليوم الثلاثاء 13-4-2021 اول يوم في رمضان ارتفاعًا وانخفاضًا بشكل طفيف جدًا فهي متذبذبة.

ويعد المعدن الأصفر من أهم السلع التي يتم البحث عنها في فلسطين وغيرها من دول العالم نظرًا لتوجه الملايين من المستثمرين لهذه السلعة حفاظًا على أموالهم.

ويعتبر الذهب ملاذا للمستثمرين في ظل انخفاض الاسعار العالمية للدولار واليورو والجنيه وغيرها من العملات الأجنبية الورقية والمعدنية.

وفي هذه المقالة سننشر لكم اسعار الذهب في فلسطين اليوم الثلاثاء 13-4-2021 اول يوم في رمضان وجاءت على النحو التالي:

متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال في فلسطين بالشيكل

الوحدة شيكل دولار أمريكى

اسعار الذهب عيار 24 183.37 شيكل $55.64

سعر الذهب عيار 22 168.09 شيكل $51.00

اسعار الذهب عيار 21 160.45 شيكل $48.68

اسعار الذهب عيار 18 137.53 شيكل $41.73

سعر الذهب عيار 14 106.97 شيكل $32.45

سعر الذهب عيار 12 91.69 شيكل $27.82

اسعار أوقية الذهب 5,703 شيكل $1,730

اسعار جنيه الذهب 1,284 شيكل $389.47

اسعار كيلو الذهب 183,371 شيكل $55,637

اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم في فلسطين بتاريخ Tuesday, April 13, 2021 07:34 AM بتوقيت دولة فلسطين

متوسط سعر الذهب في الأيام السابقة في فلسطين بعملة شيكل

اليوم عيار 24 عيار 21 عيار 18 عيار 14 عيار 12

12 إبريل 183.66 160.70 137.74 107.13 91.83

11 إبريل 184.66 161.58 138.50 107.72 92.33

10 إبريل 184.67 161.59 138.51 107.73 92.34

9 إبريل 184.64 161.56 138.48 107.71 92.32

8 إبريل 185.35 162.19 139.02 108.12 92.68

7 إبريل 184.00 161.01 138.00 107.34 92.00

6 إبريل 184.78 161.68 138.58 107.79 92.39

5 إبريل 184.08 161.08 138.06 107.38 92.04

4 إبريل 185.41 162.24 139.06 108.16 92.71

3 إبريل 185.46 162.28 139.10 108.19 92.73