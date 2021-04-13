ارتفاع الحرارة في أول أيام شهر رمضان فكيف يكون الطقس الايام القادمة ؟

يشهد الطقس اليوم الثلاثاء 13/4/2021 أول ايام شهر رمضان المبارك ، ارتفاعاً على درجات الحرارة مع بقائها اقل من معدلها السنوي العام ويكون الجو باردا نسبيا في المناطق الجبلية معتدلاً في بقية المناطق .

ويشهد الطقس خلال الايام القادمة من شهر رمضان ارتفاعاً على درجات الحرارة وجاءت على النحو التالي :

والأربعاء 14/4/2021 ، ثاني ايام شهر رمضان المبارك يطرأ ارتفاع ملموس على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بقليل ويصبح الجو لطيفا في معظم المناطق حارا نسبيا في الأغوار ، والرياح شمالية غربية الى شمالية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احياناً والبحر خفيف ارتفاع الموج .

والخميس 15/4/2021، ثالث ايام شهر رمضان المبارك يطرأ ارتفاع اخر على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 4-5 درجات مئوية ويصبح الجو حارا نسبيا في معظم المناطق حارا في الأغوار ، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج .