هبطت اسعار الذهب في سوريا اليوم الثلاثاء 13 ابريل 2021، حيث بلغ سعر شراء الجرام من عيار 24 نحو 177.670 ليرة ، فيما بلغ سعر البيع 182.936 ليرة.

و بلغ سعر جرام الذهب عيار 22 نحو 162 ألفًا و 965 ليرة ، بينما يبلغ سعر البيع 167 ألفًا و 549 ليرة.

أما عن سعر جرام الذهب عيار 21 حسب السجلات فقد بلغ سعر الشراء 155 ألف جنيه و 759 جنيهًا ، وسعر البيع 160 ألفًا و 140 جنيهاً. وبلغ سعر شراء الجرام عيار 18 حوالي 133.587 جنيها في تعاملات اليوم الثلاثاء، فيما بلغ سعر البيع 137 ألفا و 344 جنيها.

سعر الذهب الاقتصادي:

بلغ سعر شراء جرام الذهب عيار 14 نحو 113 ألفًا و 78 جنيهاً في تعاملات اليوم الثلاثاء 13 ابريل 2021 ، وبلغ سعر البيع 116 ألفًا و 258 جنيهاً.

سعر الاونصة والجنيه

سجل سعر أوقية الذهب عمليات شراء بنحو 5 ملايين و 543 ألفاً و 40 ليرة ، وبيع نحو 5 ملايين و 698 ألفاً و 938 ليرة.

وسجل سعر الليرة الذهبية السورية شراء قرابة مليون و 247 ألف و 184 ليرة ، وبيع قرابة مليون و 282 ألف و 261 ليرة على التوالي.