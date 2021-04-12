اسعار الذهب في سوريا اليوم الثلاثاء 13 ابريل 2021

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 11:58 م
12 ابريل 2021
استقرار اسعار الذهب في سوريا
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هبطت اسعار الذهب في سوريا اليوم الثلاثاء 13 ابريل 2021، حيث بلغ سعر شراء الجرام من عيار 24 نحو 177.670 ليرة ، فيما بلغ سعر البيع 182.936 ليرة.

و بلغ سعر جرام الذهب عيار 22 نحو 162 ألفًا و 965 ليرة ، بينما يبلغ سعر البيع 167 ألفًا و 549 ليرة.

 أما عن سعر جرام الذهب عيار 21 حسب السجلات فقد بلغ سعر الشراء 155 ألف جنيه و 759 جنيهًا ، وسعر البيع 160 ألفًا و 140 جنيهاً. وبلغ سعر شراء الجرام عيار 18 حوالي 133.587 جنيها في تعاملات اليوم الثلاثاء،  فيما بلغ سعر البيع 137 ألفا و 344 جنيها.

 سعر الذهب الاقتصادي:

 بلغ سعر شراء جرام الذهب عيار 14 نحو 113 ألفًا و 78 جنيهاً في تعاملات اليوم الثلاثاء 13 ابريل 2021 ، وبلغ سعر البيع 116 ألفًا و 258 جنيهاً.

سعر الاونصة والجنيه

 سجل سعر أوقية الذهب عمليات شراء بنحو 5 ملايين و 543 ألفاً و 40 ليرة ، وبيع نحو 5 ملايين و 698 ألفاً و 938 ليرة.

وسجل سعر الليرة الذهبية السورية شراء قرابة مليون و 247 ألف و 184 ليرة ، وبيع قرابة مليون و 282 ألف و 261 ليرة على التوالي.

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