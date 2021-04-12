أول يوم برمضان.. طالع "طقس فلسطين" غدًا الثلاثاء

أفاد موقع "طقس فلسطين"، اليوم الاثنين، بأنه سيطرأ ارتفاعًا عن درجات الحرارة غدًا الثلاثاء وهو أول أيام شهر رمضان المبارك، وتكون الحرارة دون معدلاتها السنوية بقليل، وتسود أجواء باردة في ساعات الصباح.

وأوضح وفي موقع، أنه في ساعات النهار يسود طقس مائل للبرودة في الجبال ومعتدل بشكل عام في باقي المناطق السهلية والساحلية ودافئ في المناطق الغورية.

وفي ساعات المساء والليل تسود أجواء باردة نسبياً في معظم المناطق خصوصاً الجبلية، وتكون الرياح شمالية غربية الى شمالية شرقية.

والاربعاء، سيطرأ ارتفاع طفيف آخر على درجات الحرارة التي تكون حول معدلاتها السنوية، وتسود أجواء باردة نسبياً في ساعات الصباح،

وبحسب الموقع، أنه في ساعات النهار يسود طقس معتدل في الجبال ودافئ بشكل عام في باقي المناطق السهلية والساحلية وحار نسبياً في المناطق الغورية والبحر الميت.

وفي ساعات المساء والليل تسود أجواء باردة نسبياً في المناطق الجبلية وأقل برودة في باقي المناطق مع تواجد للسحب العالية في السماء، وتكون الرياح شمالية غربية.

ويوم الخمس، ترتفع درجات الحرارة بشكل طفيف وتكون أعلى من معدلاتها السنوية بقليل، وتسود أجواء مائلة للبرودة في ساعات الصباح.

ويسود طقس دافئ في الجبال وحار نسبياً بشكل عام في باقي المناطق السهلية والساحلية والغورية، وذلك في ساعات النهار.

وفي ساعات المساء والليل تسود أجواء معتدلة بشكل عام وتميل للبرودة قليلاً في المناطق الجبلية، وتكون الرياح شمالية غربية.