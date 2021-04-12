هبوط أسعار الذهب في العراق اليوم الثلاثاء 13 ابريل 2021

سجلت أسعار الذهب في العراق انخفاضا في تعاملات اليوم الثلاثاء 13 ابريل 2021، و ذلك تزامنا مع تراجع أسعار المعدن النفيس عالميا

وسجل سعر جرام الذهب عيار 24 في العراق نحو 81 ألفا و486 دينارا (55.72 دولار)، وسجل سعر جرام الذهب عيار 22 نحو 74 ألفا 969 دينارا (51.07 دولار)

و بلغ سعر جرام الذهب عيار 21 في العراق 71 ألفا و302 دينار (48.75 دولار)

أما سعر جرام الذهب عيار 18 فبلغ نحو 61 ألفا و116 دينارا (41.79 دولار)

أسعار الذهب الاقتصادي في العراق

وسجل سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 47 ألفا و534 دينارا (32.50 دولار)

و جاء سعر جرام الذهب عيار 12 في عند 40 ألف 743 دينارا (27.86 دولار)

سعر الأوقية والجنيه الذهب

سجل سعر أوقية الذهب في العراق اليوم الثلاثاء نحو 2 مليون و534 ألفا و220 دينارا (1733 دولارا)، بينما سجل سعر الجنيه الذهب في العراق اليوم الإثنين نحو 570 ألفا و417 دينارا (390.03 دولار)