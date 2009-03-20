إصابة 15 ملاحاً أمريكياً في حادث اصطدام بين غواصة نووية وسفينة حربية بمضيق هرمز

فلسطين اليوم : وكالات

أصيب في وقتٍ مبكر الجمعة، خمسة عشر ملاحاً أمريكياً بعد اصطدام غواصة نووية أمريكة بسفينة حربية قبالة مضيق هرمز.

جاء ذلك في بيان للأسطول الأميركي الخامس، و أعلنت قيادة الأسطول التي تتخذ من البحرين مقراً لها، أن "الاصطدام بين "يو اس اس هارتفورد" (غواصة اس اس ان 768) و"يو اس اس نيو اورلينز" (السفينة البرمائية ال-بي-دي 18) حصل حوالى الساعة الواحدة بالتوقيت المحلي (الخميس 20,30 ت غ)".

واضاف البيان ان "15 بحارا على متن هارتفورد اصيبوا بجروح طفيفة وعاودوا عملهم، فيما لم يصب احد على متن السفينة نيو اورلينز".

ومضيق هرمز الواقع عند مدخل الخليج بين عمان، في شبه الجزيرة العربية، وايران على الضفة المقابلة، يشكل طريقا بحرية استراتيجية تمر عبرها نسبة 40 في المئة تقريبا من النفط العالمي، ولا يتجاوز عرض اوسع نقطة فيه 100 كلم.

وتسبب الاصطدام بفجوة في خزان المحروقات في السفينة نيو اورلينز ما ادى الى تسرب 25 الف غالون من الديزل (نحو 95 الف ليتر)، بحسب البيان.

وتبقى السفينتان عاجزتين عن الابحار بوسائلهما الذاتية ويخضع حجم الاضرار للدراسة، وفقا للبيان.

وتعمل السفينة "يو اس اس هارتفورد" بالدفع النووي ويبلغ طولها 110 امتار وتصل زنتها الى 6900 طن. وعلى متنها 12 ضابطا و116 بحارا.

اما السفينة "يو اس اس نيو اورلينز" فيبلغ طولها 208,5 امتار وتزن 24900 طن.

وعلى متنها 361 رجلا بينهم 28 ضابطا.

والسفينتان تجوبان البحر في اطار مهمة عادية، كما اضاف البيان.

ويقوم الاسطول الخامس الاميركي بدوريات في منطقة تصل مساحتها الى 19,4 مليون كلم مربع تقريبا من شرق افريقيا الى الشرق الاوسط وجنوب غرب اسيا.