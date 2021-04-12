تردد قناة المجد 2021 للقرآن الكريم HD بث مباشر

تردد قناة المجد الإسلامية Al majd TV 2021 للقرآن الكريم وفي رمضان 2021 زادت نسبة عمليات البحث على مواقع الانترنت حول تردد قناة المجد لضبطه على أجهزة التلفاز وذلك لمشاهدة برامجها الدينية التي تبث الدروس والقرآن الكريم ، وهو ما دفعنا في فلسطين اليوم السبق في كتابه هذه المقالة كما أننا نقوم بتغطية الاخبار الهامة التي تحدث في المنطقة العربية والإسلامية وكذلك العالمية طالع هنا .

وفي هذه الأيام لاقت المقالة رواجًا كبيرة حول تردد قناة المجد 2021 على القمر الصناعي نايل سات ، حيث تركز الفضائية في محتواها الديني على بث القرآن الكريم ودروس ووعظ دينية للمسلمين .

ومع الدخول في شهر رمضان المبارك 2021 نحرص على توفير كافة الترددات الخاصة بالقنوات العربية والإسلامية، كما هو الحال مع ضبط إشارة تردد قناة المجد Al majd TV.

ويمكن للمسلمين أن يضبطوا تردد قناة المجد العامة 2021 بكل سهولة على شاشاتهم المميزة ، وحققت القناة الدينية المصرية نسبة مشاهدات عالية في اليوم تجاوزت الملايين بفضل جودة محتواها الديني الهادف إلى نشر تعاليم الشريعة الإسلامية وتفسير آيات القران .





أهم البرامج الدينية في شهر رمضان 2021 :

برنامج احسان المستقبل

برنامج مصر ارض الانبياء

برنامج الامام الطيب

برنامج لعلهم يفقهون

برنامج الدنيا بخير

برنامج اسال مع دعاء

برنامج حكاية حياة

برنامج لعلهم يرجعون

برنامج ربي زدني علما

برنامج رحلة حياة

برنامج اللهم تقبل

طبيعة برنامج احسان من المستقبل

برامج قناة المجد للقرآن الكريم :

برنامج كلمة مضيئة.

برنامج صحافة الرأي.

برنامج موضوع الغلاف.

برنامج غزة شموخ وعزة.

برنامج فضاء المشاهدين.

برنامج الملتقى الأدبي.

برنامج حصاد الأسبوع.

برنامج الجواب الكافي.

برنامج قرة عين.

برنامج في الدائرة.

برنامج عقبى الدار.

برنامج ساعة حوار.

برنامج القطوف الدانية.

تردد قناة المجد للقرآن الكريم 2021 على القمر الصناعي نايل سات :

القمر الصناعي عرب سات

التردد 12475

معدل الترميز 27500

الاستقطاب: عمودي

FEC: 4/3

قراء قناة المجد الدينية :

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