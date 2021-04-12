سعر صرف الدولار والعملات مقابل الدينار العراقي اليوم الثلاثاء الموافق 13 نيسان 2021

سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار العراقي اليوم الثلاثاء الموافق 13 نيسان 2021 ، ولقد وضع فريق فلسطين اليوم أسعار العملات الأجنبية امام الدينار العراقي في تعاملات اليوم في البورصة الرئيسية والأسواق حيث قفر سعر الدولار إلى 1470 دينارًا للشراء و1480 بيع في العاصمة بغداد وذلك في مكاتب الصرافة والأسواق المحلية تابع معنا .

ونحرص على كتابة هذه المقالات يوميًا فيما يتعلق بأسعار العملات مقابل الدينار العراقي ولمعرفة أسعار الصرف اليوم واصل معنا القراءة .

أسعار العملات مقابل الدينار العراقي اليوم الثلاثاء الموافق 13-4-2021 :

سعر صرف الدولار امام الدينار العراقي :

وسجل سعر الدولار في الموصل نحو 1477 دينارا ، وسجل سعر صرف الدولار في البصرة نحو 1475 دينارا.

وفي الانبار سجل سعر الدولار نحو 1475 دينارا. فيما سجل في السماوة نحو 1475 دينارا، وفي النجف سجل الدولار نحو 1474.50 دينار.

أسعار اليورو الأسترالي مقابل الدينار العراقي :

اليوم ، سجل سعر اليورو مقابل الدينار العراقي نحو 1733.23 دينار للشراء، و1734.55 دينار للبيع، في حين ، سجل سعر الإسترليني أمام الدينار العراقي نحو 1999.64 دينار للشراء، و2001.58 دينار للبيع.

أسعار الريال والدرهم والدينار الكويتي امام الدينار العراقي :

سجل سعر الدرهم الإماراتي مقابل الدينار العراقي نحو 395.73 دينار للشراء، و396.05 دينار للبيع ، فيما جاء سعر صرف الريال السعودي مقابل الدينار العراقي نحو 386.94 دينار للشراء، و387.19 دينار للبيع.

اما سعر الدينار الكويتي مقابل الدينار العراقي سجل نحو 4810.92 دينار للشراء، و4829.62 دينار للبيع.

ويوم السبت الماضي، أعلنت البورصة الرئيسية أعلنت في سوقي الكفاح والحارثية بالعاصمة بغداد عن توقف التداول نتيجة الحظر الشامل الذي يتم تطبيقه كل اسبوع من يومي الجمعة والسبت.

وسجلت أسعار الصرف في مكاتب الصرافة والأسواق المحلية بالعاصمة بغداد، نحو 1465 دينارا للشراء، و1475 دينارا للبيع.

وسيفقد الدينار العراقي كثيرا من قيمته في حال الإصرار على اعتماد سعر الصرف الذي وضعته الحكومة في قانون الموازنة والبالغ 1450 دينارا والمواطن العراقي المتضرر الأكبر من هذا الأمر" ، وفق النائب حامد الموسوي .