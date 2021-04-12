صرف سعر الدولار الأمريكي مقابل الليرة السورية اليوم الثلاثاء الموافق 13-4-2021 ، حيث ارفق فريق فلسطين اليوم سعر صرف العملات الأجنبية أمام الليرة السورية التي تشهد إضرابات في التعاملات اليومية في البنوك والسوق السوداء ، بسبب الحرب الدائرة التي تشهدها البلاد منذ سنوات ما أثر على الأوضاع الاقتصادية التي تسجل شبه انهيار .

أسعار صرف العملات مقابل الليرة السورية اليوم الثلاثاء 13 نيسان 2021 :

وتختلف اختلافات أسعار الصرف بصورة طفيفة بين مدينة وأخرى، ويتم تحديثها في حال وجود انخفاض أو ارتفاع، على مدار الساعة فيما جاءت أسعار صرف العملات مقابل الليرة السورية اليوم الثلاثاء 13 نيسان 2021 ، على النحو التالي :

العملة شراء مبيع الفرق

دولار (USD): 3200 3290 0.90%

يورو (EUR): 3809 3921 0.76%

ليرة تركية (TRY): 388 404 0.74%

جنيه مصري (EGP): 202 210 0.94%

ريال سعودي (SAR): 851 878 0.90%

دينار أردني (JOD): 4521 4657 0.89%

درهم إماراتي (AED): 868 896 0.88%

سعر الذهب في سوريا :

وكانت مواقع إخبارية سورية اوضحت أن المعدن الأصفر صعد في التعاملات الفورية 0.4 بالمئة ووصل إلى 1713.55 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0540 بتوقيت غرينتش

وبحسب ما نشرته وكالة "رويترز" ، فقد جاء ارتفاع الذهب، بعد أن لامس أدنى مستوياته منذ الثامن من مارس/ آذار عند 1677.61 دولار أمس الأربعاء.

فيما هبطت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.2 بالمئة إلى 1712.30 دولار للأوقية.

وارتفع الذهب أثناء الليل بفعل تدفقات لإعادة موازنة المحافظ بنهاية الفصل، وبمساعدة من دولار أمريكي أضعف وغياب النشاط المفاجئ في سوق السندات الأمريكية بعد إعلان الرئيس بايدن عن أول تفاصيل بشأن حزمة البنية التحتية، وفق المحلل المالي جيفري هالي .

وأشارت رويترز إلى أن مؤشر الدولار هبط بعد أن بلغ أعلى مستوى في عدة أشهر أمس الأربعاء، مما يقلص تكلفة الذهب لحائزي العملات الأخرى.

وفي وقت سابق، أعلن رئيس الولايات المتحدة جو بايدن، عن ثاني مقترح تشريعي تبلغ تكلفته عدة تريليونات من الدولارات خلال شهرين من توليه منصبه، ويشمل 621 مليار دولار لإعادة بناء البنية التحتية.