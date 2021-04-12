القنوات الناقلة لبرنامج الثمن للداعية مصطفى حسني في رمضان 2021 ، ومع بداية أول يوم من رمضان يبحث متابعو برنامج الثمن من جميع دول العربية منها الجمهورية العربية المصرية مسقط تقديم البرامج وبعد رصد بحث الجمهور قمنا في فلسطين بكتابة هذا التقرير الذي يوضح القناة الناقلة لحلقات مصطفى حسني طوال أيام الشهر الفضيل ، تابع معنا حتى النهاية .

ونحرص على تقديم كافة الترددات للقنوات المشهورة كما هو الحال هنا مع القنوات الناقلة برنامج الثمن الذي يقدمه الداعية مصطفى حسني في رمضان 2021 ، حيث يحمل البرنامج الامل والعبر والدروس القيمة والرائعة في هذا الشهر الكريم .

برنامج الثمن المقدم مصطفى حسني :

ولمعرفة تردد القناة التي تعرض حلقات برنامج الثمن للداعية مصطفى حسني في رمضان 2021 لقد ارفقناه في أسفل المقالة التي لاقت قبولاً واسعًا بين متابعي مصطفى حسني .

وكان مقدم برنامج الثمن الداعية مصطفى حسني قد نشر صورة جمعته بالفنان تامر حسني، بعد غنائه تتر البرنامج يوم السبت 1 ابريل الحالي .

وقال مقدم برنامج الثمن لحسني: "أنا حابب أشكرك يا تامر يا صاحبي على أغنية تتر برنامج (الثمن).. صوتك العذب وأداءك الصادق.. نعمة كبيرة عليك من ربنا".

وأضاف مصطفى الحسني في منشوره على الفيس بوك : "واللي أثَّر فيَّ يا صاحبي الغالي تواضعك واهتمامك وإقبالك على التعاون علشان نقدم محتوى فيه قيمة مُضافة للعقول والقلوب والأرواح.. تِسلم وتعيش يا صديقي".

تردد قناة اون اي الجديد 2021 ON E الناقلة لبرنامج الثمن :

وتأسست القناة عام 2008 حيث تنوع من خدماتها الإعلامية التي تمزج بين الترفيه والتثقيف تلبي أذواق الجمهور في المنطقة العربية من الأخبار المحلية والعالمية والبرامج الترفيهية والمسلسلات بمختلف تصنيفاتها للأحداث السياسية والرياضية ، وفيما يلي تردد قناة ONE:

القمر الصناعي : نايل سات

التردد : 11861

الاستقطاب : رأسي

معامل التصحيح : 6/5

الترميز : 27500

وللاطلاع على تعريف الداعية مصطفى حسني طالع هنا .

وفي ختام هذه المقالة التي هي بعنوان برنامج الثمن للداعية مصطفى حسني الذي سيعرض في رمضان 2021 ، نتمنى لكم مشاهدة طيبة وممتعة وكل عام وانتم بألف خير رمضان .