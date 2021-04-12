مفتي القدس يهاتف عباس ويهنأه بحول رمضان

هاتف مفتي القدس والديار الفلسطينية الشيخ محمد حسين، مساء اليوم الاثنين، الرئيس محمود عباس، وهنأه بحلول شهر رمضان الكريم.

وقال المفتي حسن: إني "اعرب عن أمنياته للرئيس بدوام الصحة والعافية، وأن يعيد الله عز وجل هذا الشهر المبارك وقد تحققت أماني شعبنا بالحرية وإقامة الدولة المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية".

وتوجه الرئيس عباس بالشكر للمفتي على تهنئته، واطمأن من خلاله على أوضاع أهلنا في القدس المحتلة، في ظل الانتهاكات "الإسرائيلية" المتواصلة بحق المدينة المقدسة ومقدساتها الإسلامية والمسيحية.

وأعلن المفتي محمد حسن ، أن يوم غد الثلاثاء أول يوم من شهر رمضان المبارك.