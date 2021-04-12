انطلاق سباق مسلسلات رمضان 2021 على قناة mbc اليكم التردد على نايل سات

تردد قناة mbc دراما لمتابعة مسلسلات رمضان 2021، حيث يرفق لكم موقع وكالة فلسطين اليوم الاخبارية تردد قناة mbc دراما لمتابعة مسلسلات رمضان 2021، كما تعد قنوات الـ mbc المختلفة من أهم المحطات التي يتابعها المواطن في كل دول العالم وليس العربية وحدها، إلا أن قناة mbc دراما على النايل سات والعرب سات تحتل أهمية كبرى من بين تلك القنوات.

تردد قناة mbc دراما لمتابعة مسلسلات رمضان 2021

وتحظى هذه القناة باقبال شديد خاصةً مع قدوم شهر رمضان المبارك 2021، وحرص المشاهدين على متابعة المسلسلات والبرامج المتنوعة.

فالمشاهدون من عشاق الدراما العربية، ماعليهم سوى مشاهدة قناة إم بي سي دراما، والمتخصصة في تقديم المسلسلات العربية، بالإضافة إلى المسلسلات ذات الإنتاج المشترك، وذلك بجودة فائقة على مستوى الصوت والصورة.

تردد قناة mbc دراما لمتابعة مسلسلات رمضان 2021

ونضع بين أيديكم: تردد قناة mbc للمسلسلات على النايل سات والعرب سات:

تردد قناة mbc دراما على النايل سات

معدل الترميز: 27500

التردد: 11559.

القمر الصناعي: Nile Sat – نايل سات

الاستقطاب: رأسي V.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

اسم القناة على الرسيفر: MBC+ Drama

تردد قناة mbc + دراما على عرب سات

معدل الترميز: 27500

التردد: 12284.

القمر الصناعي: عرب سات – arabsat

الاستقطاب: رأسي V.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

اسم القناة على الرسيفر: MBC Drama