الداخلية تقرر منع حركة المركبات بعد اذان المغرب يوميا في شهر رمضان

أعلنت وزارة الداخلية في قطاع غزة مساء الاثنين 12 ابريل 2021 عن سلسلة اجراءات جديدة لمواجهة تطورات الحالة الوبائية لفيروس كورونا في قطاع غزة، مع حلول شهر رمضان المبارك.

و قال الناطق باسم الداخلية، اياد البزم إن وزارته قررت منع حركة المركبات بشكل كامل يومياً عند أذان المغرب وحتى الساعة 6:00 صباحاً، اعتباراً من يوم غد الثلاثاء الأول من رمضان.

كما قررت الوزارة استمرار وقف حركة المركبات بشكل كامل يومي الجمعة والسبت من كل أسبوع.

و اكد البزم على استمرار الإغلاق الليلي الكامل يومياً عند الساعة 9:00 مساء، بما يشمل إغلاق المحال والمنشآت، ومنع حركة المشاة، و استمرار حظر التجمعات في الأماكن العامة بما فيها الأفراح وبيوت العزاء، وإغلاق الصالات، والمنتزهات، والأسواق الشعبية الأسبوعية.

و أكد الناطق باسم الداخلية أن مباحث كورونا بالشرطة ستكثف عملها لمتابعة الالتزام بالإجراءات الوقائية في الأسواق والمحال والمنشآت بالقطاعات كافة.

و شدد على ضرورة اتخاذ إجراءات الوقاية والسلامة، وخاصة خلال أداء صلاة التراويح في المساجد، مع اصطحاب الكمامة وسجادة الصلاة، واتباع تعليمات وزارة الأوقاف بالخصوص.