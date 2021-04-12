استمرار منع الحركة يومي الجمعة والسبت

الداخلية تقرر منع حركة المركبات بعد اذان المغرب يوميا في شهر رمضان

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 07:43 م
12 ابريل 2021
الناطق باسم الداخلية اياد البزم
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أعلنت وزارة الداخلية في قطاع غزة مساء الاثنين 12 ابريل 2021 عن سلسلة اجراءات جديدة لمواجهة تطورات الحالة الوبائية لفيروس كورونا في قطاع غزة، مع حلول شهر رمضان المبارك.

و قال الناطق باسم الداخلية، اياد البزم إن وزارته قررت منع حركة المركبات بشكل كامل يومياً عند أذان المغرب وحتى الساعة 6:00 صباحاً، اعتباراً من يوم غد الثلاثاء الأول من رمضان.

كما قررت الوزارة استمرار وقف حركة المركبات بشكل كامل يومي الجمعة والسبت من كل أسبوع.

و اكد البزم على استمرار الإغلاق الليلي الكامل يومياً عند الساعة 9:00 مساء، بما يشمل إغلاق المحال والمنشآت، ومنع حركة المشاة، و استمرار حظر التجمعات في الأماكن العامة بما فيها الأفراح وبيوت العزاء، وإغلاق الصالات، والمنتزهات، والأسواق الشعبية الأسبوعية.

و أكد الناطق باسم الداخلية أن مباحث كورونا بالشرطة ستكثف عملها لمتابعة الالتزام بالإجراءات الوقائية في الأسواق والمحال والمنشآت بالقطاعات كافة.

و شدد على ضرورة اتخاذ إجراءات الوقاية والسلامة، وخاصة خلال أداء صلاة التراويح في المساجد، مع اصطحاب الكمامة وسجادة الصلاة، واتباع تعليمات وزارة الأوقاف بالخصوص.

 

 

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