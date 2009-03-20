العثور على وثيقة عثمانية تكشف ادعاءات الاحتلال حول تملك عشرات المنازل بالقدس

فلسطين اليوم : القدس المحتلة

أعلن محاميان يمثلان عائلات فلسطينية في القدس المحتلة، أنهما عثرا على وثيقة في الأرشيف العثماني في أنقرة التي تدحض ادعاءات سلطات الاحتلال لتبرير إخلاء عشرات العائلات الفلسطينية من بيوتها في حي الشيخ جراح المحاذي للبلدة القديمة في القدس.

ونقلت صحيفة "هآرتس" عن حسين أبو حسين وحاتم أبو أحمد قولهما:" إنهما عثرا في أرشيف الإمبراطورية العثمانية على وثيقة تثبت ملكية العائلات الفلسطينية لبيوتها"، تنفي مزاعم منظمة استيطانية، تُدعى "لجنة الطائفة السفاردية"، بملكيتها لهذه البيوت.