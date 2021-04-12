تميم يهاتف السيسي ويهنأه بقدوم رمضان

هنأ أمير قطر الشيخ تميم بن حمد بن خليفة، اليوم الاثنين، الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بحلول شهر رمضان المبارك، وعبر السيسي عن شكره لأمير قطر على تهنئته بهذه المناسبة.

وأقال المتحدث باسم الرئاسة المصرية، أن الأمير تميم هاتف السيسي وهنأه بقدوم رمضان وهو الأول منذ المصالحة الخليجية، فيما داعا السيسي "الله عز وجل أن يُعيدها على شعبي البلدين الشقيقين وكافة الشعوب العربية والإسلامية بالخير واليُمن والبركات".

وقطعت القاهرة علاقتها الدبلوماسية والاقتصادية مع الدوحة عام 2017، في أزمة شهدتها دول الخليج مع قطر بشأن ملفات سياسية.