الأردن: سنغلق المطاعم والمقاهي خلال ساعات نهار رمضان

أعلنت السلطات الأردنية، اليوم الاثنين، انها ستغلق مطاعم ومقاهي ومحال لمشروبات الروحية خلال ساعات نهار شهر رمضان.

وأكد وزير الداخلية مازن الفراية، على "عدم انتهاك حرمة شهر رمضان المبارك في المؤسسات العامة والخاصة والشوارع والساحات العامة ووسائط النقل"، وفق صحيفة "دستور" الأردنية.

وقررت الداخلية، عدم السماح بفتح المطاعم والمقاهي خلال ساعات النهار وإغلاق جميع محلات بيع المشروبات الروحية، منبهةً من يخالف التعليمات سيقع تحت طائلة المساءلة القانونية.

وأوضحت الصحيفة الأردنية، أن التعليمات الجديد تضمنت اعتماد آلية العمل الصادرة عن وزارة السياحة والآثار الأردنية بخصوص عمل المنشآت الفندقية والمطاعم السياحية خلال رمضان.