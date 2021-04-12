وفاة يوتيبور مصريّة بعد تمثيل مشهد موتها على يوتيوب !

توفّيت يوتيبور مصريّة مشهورة، مؤخّرا، بعد تمثيلها لمشهد موتها على صفحتها الرسمية على "يوتيوب"

وفي التّاسع من شهر ابريل من عام 2020 ، نشرت اليوتيبور "أم زياد"، مقطع فيديو على "يوتيوب" بعنوان: "مقلب الموت في جوزي وأولادى متوقعتش ردة فعلهم.. انهيار من البكاء"، حيث بدأ الفيديو بظهورها مع زوجها يتناولان الطعام، ثم تظهر وكأنها تعرضت لإغماء مفاجئ، فيحاول الأب والأبناء الثلاثة إفاقتها، حتى تحدث لهم حالة انهيار، فتضحك بشكل مفاجئ وفي نفس التّاريخ من هذه السّنة رحلت "أم زياد"

وسيطرت حالة واسعة من الحزن على مواقع التواصل الاجتماعي بعد إعلان وفاة اليوتيوبر "أم زياد" صاحبة قناة "يوميات أم زياد" التي تنشر من خلالها مقاطع مصورة لها ولعائلتها، تبرز أدق تفاصيل أسرتها، بالإضافة لمقاطع المقالب المعروفة