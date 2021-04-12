اثيوبيا لمصر: جميع خيارتنا على الطاولة و "لا نموت إلا في القتال"

نبّهت وزارة الخارجية الاثيوبية، اليوم الاثنين، القيادة المصرية من أن جميع خياراتها على الطاولة، وقالت: لدينا مقولة "مفادها لا تموت من الخوف بل تموت أثناء القتال"، في أعقاب التوتر الحاصل بينها على خلفية ملء سد النهضة بالمياه.

وأضاف الخارجية الاثيوبية: أن "العالم الآن يرى قيادة مصر والسودان في وضع الترويج للحرب ضدنا".

وأوضحت في بيان لها، أن مصر والسودان العربيان أظهرا لبقية العالم أنهما مستمران في تسييس قضية السد، وإضفاء الطابع الأمني عليها رغم أنها مسألة تقنية في الأساس.

واشارت الخارجية، إلى أنه لا فرق بين البلدين في تسييس هذه القضية، مدعيةً أن كلاهما عازم على إنكار الحقوق السيادية للإثيوبيين اليوم".

وبيّنت أن إثيوبيا تتفاوض مع طرف واحد هو مصر والسودان مجتمعين.

وأكد وزارة الخارجية، أن "أديس أبابا لا تزال تأمل في المفاوضات التي يقودها الاتحاد الأفريقي من أجل حل النزاع على سد النهضة فقط على أساس الاستخدام العادل ورفض أي مطالبة بحقوق تاريخية (لمصر والسودان)".

وقبل أسابيع، أعلنت مصر والسودان فشل التوصل إلى اتفاقية مع اثيوبيا في المفاوضات التي رعتها كينشاسا، والتي جاءت في أعقاب نيّة أديس أبابا الاستعداد بالمرحلة الثانية من تعبئة سد النهضة بالمياه، إذ اعتبرتها القاهرة "خطًا أحمر".