أفضل طريقة عمل السلطة التركية في البيت

ازدادت عمليات البحث بقوة على طريقة عمل السلطة التركية، وذلك على محركات البحث بالأنترنت, لان السلطة التركية تتميز بطعم لذيذ، كما أن لها رونقًا خاصة على موائد الطعام.

وتعتبر السلطة التركية، من افضل أنواع السلطات الأخرى، لذا تتربع السلطة التركية على كافة موائد الوجبات في البيوت، كما يفضل تناولها الكثيرين من الصغار والكبار.

ويفضل الاهالي تناول السلطة التركية الشهية، على موائد الافطار والغذاء والعشي، لما لها ممن مميزات جميلة في الطّعم، أثناء تناولها.

وأخذت السلطة التركية شهرةً واسعة في الفترة الأخيرة بين الأسر العربية، ما دفعها لتناولها على موائد الافطار، بشكل يومي.

وتُعد السلطة التركية، من الأطباق التي تنتمي إلى المطبخ التركي العريق، في حين تعد طريقة عملها في البيت سهلة جدًا، ولا تحتاج إلى أي عناء، إذ عليك تحضير مكونات السلطة ومعرفة خطوات العمل، كما هو موضح في الاسفل.

ولايزال "موقع فلسطين اليوم الاخباري" يقدم لحضراتكم أفضل طرق عمل الوجبات والحلويات والمشروبات البيتية ومنها الشرقية والغربية، وفي هذه المقالة سنطرق إلى طريقة عمل السلطة التركية.

وفي هذه المقالة سنتعرف إلى مكونات ومقادير السلطة التركية، وكذلك القيمة الغذائية لها.

القيمة الغذائية للسلطة التركية :

الصوديوم 220 مليغرام.

البوتاسيوم 92 مليغرام.

الكولسترول 8 مليغرام.

السعرات الحرارية 46 سعرة حرارية.

الكربوهيدرات 2 غرام .

السكر 1 غرام.

الدهون 2 غرام.

البروتين 3 غرام.

الألياف الغذائية 0 غرام.

مكونات السلطة التركية الحارة :

ولقد وفرنا لكم ابرز مقادير ومكونات السلطة التركية:

كوب واحد من الذرة المسلوقة.

كوب واحد من الحمّص المسلوق.

ملعقتان كبيرتان من الخل.

عصير ليمونة واحدة.

كوب واحد من الفاصولياء الحمراء المسلوقة.

كوبان من الخس المفروم فرمًا ناعمًا.

ملعقتان كبيرتان من زيت الزيتون.

ربع ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

ملح حسب رغبة الصانع.

ربع كوب من البقدونس المفروم.

حبة واحدة من الفليفلة الحمراء المقطّعة.

طريقة عمل السلطة التركية الحارة :

أولاً: أوضع المكونات الرئيسة للسلطة في وعاء عميق، وهي : (الذرة والحمّص والفاصولياء والخس والبقدونس والفليفلة) ثم قم بخلط تلك المكونات مع بعضها البعض.

ثانيًا: وبعد الانتهاء من المرحلة الاولى، قم بوضع المكونات السائلة والتوابل في وعاء آخر، وهي : (الخل وعصير الليمون وزيت الزيتون والفلفل الأسود)، ثم اخلطها جيدًا حتى تتمازج.

ثالثًا: في آخر خطوة قم بسكب المكونات السائلة (المرحلة الثانية)، على الخضروات وقم بتقلبها جميعًا أي مع بعضها البعض، وبهذا تصبح السلطة التركية جاهزة للتقديم ولتناول ونتمنى لكم أكلاً هنيئًا.

