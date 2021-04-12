ظريف: سننتقم من الصهاينة على ممارساتهم اتجاهنا

أكد وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، بأن بلاده لن تسمح للاحتلال الاسرائيلي الانتقام من الشعب الإيراني للنجاحات التي حققها في مسار رفع الحظر الظالم عليه .

ونقل التلفزيون الرسمي الإيراني، صباح الاثنين، عن وزير الخارجية محمد جواد ظريف، تأكيده أن بلاده تلقي باللوم على الاحتلال الإسرائيلي في حادث منشأة نطنز النووية، مشددا على أن إيران "ستنتقم".

وقال ظريف: "الصهاينة يريدون الانتقام من الشعب الإيراني للنجاحات التي حققها في مسار رفع الحظر الظالم".

وأضاف: "لكننا لن نسمح بذلك وسننتقم من الصهاينة على ممارساتهم".

وكانت السلطات الايرانية اعلنت في وقت سابق أن المنشأة تعرضت "للإرهاب النووي"، في إشارة إلى حادث وقع الأحد،

فيما قالت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية "كان" عن مصادر استخباراتية أن "الموساد" نفذ هجوما إلكترونيا تسبب بضرب المفاعل.