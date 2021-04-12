انتخاب خالد مشعل رئيسا لحماس بإقليم الخارج

أعلنت حركة المقاومة الاسلامية حماس، اليوم الاثنين، عن انتخاب رئيس المكتب السياسي السابق للحركة خالد مشغل رئيسا للحركة في الخارج.

وقال الناطق باسم الحركة حازم قاسم في تصريح صحفي، وصل "فلسطين اليوم " نسخه عنه : "ضمن انتخاباتها الداخلية المنعقدة في أقاليمها الثلاثة، تم انتخاب خالد مشعل رئيساً للحركة في إقليم الخارج خلفاً لماهر صلاح".

وأضاف :" حمــاس ستستكمل عملياتها الديمقراطية الداخلية في كل المستويات وصولا لاختيار رئيس المكتب السياسي".

وتولى مشعل (64 عاما) رئاسة المكتب السياسي منذ عام 1996، إلى 2017، وخلفه "إسماعيل هنية" بقيادة الحركة.

فيما أعيد انتخاب "يحيى السنوار" رئيسا للمكتب السياسي في قطاع غزة لولاية ثانية

وكانت فلسطين اليوم نشرت مطلع الشهر الحالي نتائج الانتخابات الداخلية الخاصة بحركة حماس، حيث أكدت مصادر خاصة لـ "فلسطين اليوم"، بأن خالد مشعل القيادي البارز في حركة حماس سيعود لقيادة الحركة في الخارج، بدلا من القيادي ماهر صلاح بينما نال إسماعيل هنية رئاسة الحركة لولاية ثانية في حين لا زال الشيخ صالح العاروري يقود ساحة الضفة الغربية بالإضافة لكونه نائبا لرئيس الحركة إسماعيل هنية.

وكان انتخب هنية رئيسا للمكتب السياسي في عام 2017 خلفا لمشعل الذي امتنع عن الترشح في حينه، بحسب قوانين ولوائح الحركة الداخلية التي تمنع ترشحه لولاية ثالثة.

وكشفت المصادر أن توافقات مسبقة تمت، لا سيما بين قيادات حماس في قطاع غزة والضفة الغربية تقضي بانتخاب هنية لدورة ثانية، في رئاسة المكتب السياسي للحركة.

وأوضحت المصادر أنه سيتم في المقابل إسناد قيادة حماس في الخارج إلى مشعل واستمرار العاروري في الإشراف على الحركة في الضفة الغربية، وبالتالي استمراره في منصب نائب رئيس المكتب السياسي وفق النظام الداخلي للحركة.

وبحسب المصدر فإن هنية، إلى جانب دعمه من الداخل الفلسطيني، حظي بإسناد من قيادات حماس في الخارج، خاصة في لبنان .