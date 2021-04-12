فوائد الزبادي في السحور.. قوة وحماية

يحرص الصائمون في رمضان على تناول الزبادي في وجبة السحور، لما له من فوائد متعددة أثناء الصيام.

فوجبة السحور في رمضان من الوجبات الهامة التي يجب تناولها بشكل يومي ومنتظم للحصول على صحة أفضل خلال فترة الصيام، ويعتبر الزبادي من أفضل الأطعمة المهمة التي تساعد على الهضم، ولها الكثير من الفوائد الصحية على الصحة، وفيما يلي أهم فوائد تناول الزبادي في السحور في رمضان.

تعزيز الجهاز الهضمي

عليك بالحرص على تناول الزبادي المهم لصحة الجهاز الهضمي وخاصة في رمضان، وأشارمواقع عدة إلى أن العديد من الدراسات المختلفة التي أثبتت أن الزبادي يحتوي على البكتيريا النشطة التي تحافظ على الأمعاء من التعرض إلى المشكلات التي من الممكن أن تتعرض إليها أثناء الصيام ومنها الانتفاخات والغازات.

التقليل من الشعور بالإرهاق

الزبادي على السحور يساعدك على التخلص من الإرهاق والإجهاد الذي تتعرض إليه أثناء نهار رمضان، كما أنه يزيد من القدرة على التركيز والحصول على النشاط اللازم.....