ألمانيا تتجاوز 3 ملايين إصابة بكورونا

أعلنت السلطات الصحية في ألمانيا اليوم الاثنين، أن عدد الإصابات المسجلة في البلاد تجاوز الـ 3 ملايين حالة



وقال مركز مكافحة الأمراض التابع لمعهد روبرت كوخ إن العدد الإجمالي للإصابات بات يبلغ الآن 3,011,513، سجّلت 13245 منها في اليوم السابق، مع وجود 78,452 وفاة



وبلغ معدّل الإصابات على الصعيد الوطني نسبة لعدد السكان في الأيام السبعة الأخيرة 136,4 لكل مئة ألف شخص



وأشارت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل في تصريحات أمام نواب من حزبها المحافظ أدلت بها خلال عطلة نهاية الأسبوع إلى أنها تفضّل فرض تدابير عزل مشددة على مستوى البلاد لمدة وجيزة



وأوضحت بأن العزل يهدف إلى السيطرة على الموجة الثالثة للوباء التي تشهد ارتفاعا في أعداد الإصابات رغم القيود المفروضة أساسا



وسعت حكومتها لتشديد قوانين احتواء كوفيد في البلاد ,الثلاثاء، لتتمكن من فرض إجراءات إغلاق في البلد بأكمله وحظر تجول ليلي وإن قوبل الأمر بمعارضة من سلطات المقاطعات