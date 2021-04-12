الأسرى الإداريون يعلنون عزمهم خوض معركة الحرية والكرامة

أعلن الأسرى الإداريون في سجون الاحتلال، اليوم الاثنين، عزمهم خوض معركة الاضراب عن الطعام رفضاً لسياسة الاعتقال الاداري بحقهم.

وأوضح مكتب إعلام الأسرى، بأن الأسرى الإداريون في سجون الاحتلال يعلنون عزمهم خوض معركة الحرية والكرامة رفضاً لاعتقالهم الإداري

وأكد الاسرى بأن الوقت حان لوضع حداً للاعتقال الإداري التعسفي المسلط على رقابنا، مؤكدين عدم السماح للاحتلال باستغلالهم كورقة ضغط في العملية الانتخابية.

يشار إلى أن عدد المعتقلين الإداريين قد بلغ في شهر أيلول/ سبتمبر من العام الماضي 350 معتقلا من مجمل 4400 أسير سياسي يقبع داخل سجون الاحتلال الاسرائيلي وفق إحصائيات اعلنت عنها مؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الانسان