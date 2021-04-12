أفضل طريقة لعمل ليالي لبنان في البيت

طريقة عمل ليالي لبنان في البيت، وتُعد حلى ليالي لبنان من أشهى الحلويات في لبنان وغيرها من الدول العربية، وفي الآونة الأخيرة يسعى السكان في الحصول على طريقة عملها نظرًا لطعمها اللذيذ.

وتتميز حلى ليالي لبنان بطعمها المقاوم للأكل، كما وباستطاعة الشخص تناولها باردة في أي وقت وعلى أي مشروب يحب ذلك، لذلك تعتبر من الحوليات المشهورة بين الناس.

ويبقى موقع فلسطين اليوم الاخباري يقدم لحضراتكم أفضل طرق عمل الوجبات والحلويات في البيت، وفي هذه المقالة سنقدم لكم مقادير وخطوات عمل ليالي لبنان.

كما يمكن للمعّد أو لربة المنزل أن تصنع حلى ليالي لبنان في البيت دون عناء أو مشقة وهي سهلة التصنيع والتحضير، وما عليك سوء العمل وفق الخطوات الموضحة في الاسفل.

مقادير حلى ليالي لبنان :

هذه أبرز مكونات (مقادير) لصناعة حلى ليالي لبنان في البيت، وهي:

1 كوب سميد، ناعم

4 كوب حليب سائل

3 مستكة، حبات

1/4 كوب سكر

ماء الزهر وماء الورد، القليل

للوجه:

340 غرام قشطة، ما يعادل 2 علبة

1/2 كوب فستق حلبي مطحون

قطر

خطوات صناعة حلى ليالي لبنان :

إليك أبرز خطوات صناعة حلى ليالي لبنان :

وقبل ذلك تستغرق مدة عمل ليالي لبنان 15 دقيقة.

أولا: اوضع حبات المستكة في قدر على النار، وتترك حتى تذوب وتتصاعد رائحتها، ثم اضيف الحليب، السكر والسميد إلى القدر، يحرك ويترك على نار هادئة حتى يسمك الخليط.

ثانيًا: ارفع القدر عن النار، واضف ماء الورد وماء الزهر إلى الخليط ويحرك، ثم يسكب في قالب ويوضع في الثلاجة ليبرد.

ثالثًا: وفي الخطة الأخيرة، اخرج القالب من الثلاجة، ثم قم بتوزيع القشطة على الوجه وارش الفستق بالتساوي ثم يوضع القطر وتقدم ليالي لبنان باردة.