انصار الله : 17 طائرة مسيرة وصاروخ بالستي تستهدف العمق السعودي

اعلنت القوات المسلحة اليمنية اليوم الاثنين 12/4/2021 ، ان قواتها نفذت خلال القوةِ الصاروخيةِ وسلاحِ الجوِ المسيرِ عمليةً هجوميةً مشتركةً ( عملية الثلاثين من شعبان) بسبعَ عشرةَ طائرةً مسيرةً وصاروخا باليستيا استهدفت العمقَ السعوديِّ.

وقالت القوات اليمنية خلال بيان لها ان الاستهداف جاء رداً على تصعيدِ العدوانِ وحصارِه الظالمِ على بلدِنا ، مشيرةً الى انه تم استهداف مصافيْ شركةِ أرامكوْ في منطقتي جدةَ والجبيلِ بعشرِ طائراتٍ مسيرةٍ نوع صماد3.

وأوضحت الى انه تم استهدافُ مواقعَ عسكريةٍ حساسةٍ في منطقتي خميسِ مشيطْ وجيزانَ بخمسِ طائراتٍ مسيرةٍ نوع قاصف 2K وصاروخينِ بالستيينِ نوع بدر1 ، مشيرةً الى ان العملية استمرتِ من مساءِ أمسِ وحتى فجرِ يومِنا هذا الاثنين، وقد حققتْ أهدافَها بنجاحٍ بفضلِ الله.

وشددت القواتُ المسلحةُ أن عملياتِها مستمرةٌ ومتصاعدةٌ طالما استمرَّ العُدوانُ والحصارُ على بلدِنا.