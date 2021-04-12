مطبخ كرموسة بخانيونس: نساء يصنعن أطباقاً رمضانيةً بنكهة الأمل والألم

عشية بداية شهر رمضان المبارك 2021، تنكب عشر نساء من ذوي الدخل المحدود في مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة، على صنع الكبة والسمبوسك والمفتول في مطبخ كرموسة الذي خُصص لصنع أصناف وأطباق عديدة طوال العام.

هؤلاء النسوة يجتمعن في مطبخ كرموسة يعددن الأكلات الرمضانية، جميعهن يعملن بجد واجتهاد ليحسّن من أوضاعهن الإنسانية في ظل تردي الأوضاع الاقتصادية بغزة.

نسرين اربيع إحدى العاملات في مطبخ كرموسة، تعمل بشكل يومي في المطبخ، لكي تعين زوجها في إعالة أسرتها حيث احتياجات منزلها الكثيرة في ظل ظروف عائلتها الصعب.





تقول اربيع لـ"وكالة فلسطين اليوم الإخبارية": نعمل طوال العام، لكن العمل يزيد بشكل أكثر في شهر رمضان المبارك، حيث يزيد الطلب على "الكُبة والسمبوسك"، أما المفتول فيكون العمل فيه على مدار العام.

وتضيف:"أعيل أسرتي حيث احتياجات البيت كثيرة، حيث أعمل من الساعة السابعة صباحاً وحتى الثانية مساءً، نظراً لصعوبة الوضع الاقتصادي الذي أجبرني على الخروج من منزلي.

ودعت اربيع، المؤسسات الداعمة لتوفير المعدات والآليات الموفرة للوقت والجهد لتعيننا في عملنا، وننهيها في وقت أبكر.





ختام عرفات مسؤولة مطبخ كرموسة، تشير إلى أن المطبخ هو من تنفيذ جمعية "البراعم التنموية" في خانيونس، وتم تشغيله من خلال مشروع تشغيل "النساء المهمشة"، حيث تم تدريب 60 سيدة على صنع العديد من الأصناف أبرزها "الكبة والسمبوسك والمفتول".

وأوضحت عرفات في تصريح "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، أن هناك 10 عاملات يعملن في المطبخ خلال شهر رمضان، تم اختيارهن ضمن المشروع الذي استهدف هذه الفئة.

وتشير عرفات إلى أن المطبخ ينتج 4000 كرتونة سمبسوك يتم توزيعها على المحلات والمولات التجارية، و5000 صحن كبة خلال أول 10 أيام من شهر رمضان المبارك.

أما المفتول، فأوضحت عرفات أن كميته تصل إلى 7 طن خلال شهر رمضان المبارك، تقسم على جزأين منها مؤسسات وأخرى محلات ومولات تجارية.





وبشأن عوائد المطبخ، فأكد مسؤولته أن العائد يعود للعاملات ومواد الخام فقط، حيث أنه مشروع للسيدات من ذوي الدخل المحدود.

وتمنت عرفات، زيادة أعداد السيدات المشاركة في المشروع، مستدركةً:"لكن هذا الأمر منوط بالمؤسسات الداعمة للمشاريع الصغيرة، بالإضافة لتوسيع عدد الآليات المشغلة للمشروع والتي يمكن من خلالها توفير فرص عمل أكبر من النساء ذوي الدخل المحدود."



































