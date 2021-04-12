أوقات الصلاة وامساكية شهر رمضان 2021 في سوريا

يبحث المسلمون عن معرفة أوقات الصلوات الخمس في شهر رمضان 2021 في سوريا ، فزاد البحث عن امساكية شهر رمضان 2021 في سوريا لذا يحرص موقع وكالة فلسطين اليوم على توفير الامساكيات في جميع الدول العربية والإسلامية ، وفي الشهر الفضيل تزداد العبادات والطاعات للتقرب من الله عزوجل تابع حتى النهاية .

وفي هذه المقالة حول امساكية شهر رمضان 2021 في سورية خاصةً في دمشق وحلب وحماة وإدلب ، لمعرفة الأوقات المحددة بالسحور والفجر والمغرب (الإفطار) .

امساكية رمضان 2021 في حلب :





اليوم رمضان ميلادي صلاة الفجر الشروق صلاة الظهر صلاة العصر صلاة المغرب صلاة العشاء

الثلاثاء 1 13 أبريل، 2021 04:33 ص 06:09 ص 12:40 م 04:19 م 07:10 م 08:40 م

الأربعاء 2 14 أبريل، 2021 04:32 ص 06:08 ص 12:39 م 04:19 م 07:11 م 08:41 م

الخميس 3 15 أبريل، 2021 04:30 ص 06:06 ص 12:39 م 04:19 م 07:12 م 08:42 م

الجمعة 4 16 أبريل، 2021 04:29 ص 06:05 ص 12:39 م 04:20 م 07:13 م 08:43 م

السبت 5 17 أبريل، 2021 04:27 ص 06:04 ص 12:39 م 04:20 م 07:14 م 08:44 م

الأحد 6 18 أبريل، 2021 04:25 ص 06:02 ص 12:39 م 04:20 م 07:15 م 08:45 م

الأثنين 7 19 أبريل، 2021 04:24 ص 06:01 ص 12:38 م 04:20 م 07:15 م 08:45 م

الثلاثاء 8 20 أبريل، 2021 04:22 ص 06:00 ص 12:38 م 04:20 م 07:16 م 08:46 م

الأربعاء 9 21 أبريل، 2021 04:20 ص 05:59 ص 12:38 م 04:20 م 07:17 م 08:47 م

الخميس 10 22 أبريل، 2021 04:19 ص 05:57 ص 12:38 م 04:20 م 07:18 م 08:48 م

الجمعة 11 23 أبريل، 2021 04:17 ص 05:56 ص 12:37 م 04:21 م 07:19 م 08:49 م

السبت 12 24 أبريل، 2021 04:16 ص 05:55 ص 12:37 م 04:21 م 07:20 م 08:50 م

الأحد 13 25 أبريل، 2021 04:14 ص 05:54 ص 12:37 م 04:21 م 07:21 م 08:51 م

الأثنين 14 26 أبريل، 2021 04:12 ص 05:52 ص 12:37 م 04:21 م 07:21 م 08:51 م

الثلاثاء 15 27 أبريل، 2021 04:11 ص 05:51 ص 12:37 م 04:21 م 07:22 م 08:52 م

الأربعاء 16 28 أبريل، 2021 04:09 ص 05:50 ص 12:37 م 04:21 م 07:23 م 08:53 م

الخميس 17 29 أبريل، 2021 04:08 ص 05:49 ص 12:36 م 04:21 م 07:24 م 08:54 م

الجمعة 18 30 أبريل، 2021 04:06 ص 05:48 ص 12:36 م 04:22 م 07:25 م 08:55 م

السبت 19 01 مايو، 2021 04:05 ص 05:47 ص 12:36 م 04:22 م 07:26 م 08:56 م

الأحد 20 02 مايو، 2021 04:03 ص 05:46 ص 12:36 م 04:22 م 07:27 م 08:57 م

الأثنين 21 03 مايو، 2021 04:02 ص 05:44 ص 12:36 م 04:22 م 07:27 م 08:57 م

الثلاثاء 22 04 مايو، 2021 04:00 ص 05:43 ص 12:36 م 04:22 م 07:28 م 08:58 م

الأربعاء 23 05 مايو، 2021 03:59 ص 05:42 ص 12:36 م 04:22 م 07:29 م 08:59 م

الخميس 24 06 مايو، 2021 03:57 ص 05:41 ص 12:36 م 04:22 م 07:30 م 09:00 م

الجمعة 25 07 مايو، 2021 03:56 ص 05:40 ص 12:36 م 04:22 م 07:31 م 09:01 م

السبت 26 08 مايو، 2021 03:55 ص 05:39 ص 12:36 م 04:23 م 07:32 م 09:02 م

الأحد 27 09 مايو، 2021 03:53 ص 05:38 ص 12:35 م 04:23 م 07:33 م 09:03 م

الأثنين 28 10 مايو، 2021 03:52 ص 05:37 ص 12:35 م 04:23 م 07:33 م 09:03 م

الثلاثاء 29 11 مايو، 2021 03:50 ص 05:37 ص 12:35 م 04:23 م 07:34 م 09:04 م

الأربعاء 30 12 مايو، 2021 03:49 ص 05:36 ص 12:35 م 04:23 م 07:35 م 09:05 م

ولمتابعة امساكية شهر رمضان 2021 في سوريا في دمشق وباقي المحافظات السورية تابع هنا