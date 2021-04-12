أوقات الصلاة وامساكية شهر رمضان 2021 في سوريا

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 11:17 ص
12 ابريل 2021
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يبحث المسلمون عن معرفة أوقات الصلوات الخمس في شهر رمضان 2021 في سوريا ، فزاد البحث عن امساكية شهر رمضان 2021 في سوريا لذا يحرص موقع وكالة فلسطين اليوم على توفير الامساكيات في جميع الدول العربية والإسلامية ، وفي الشهر الفضيل تزداد العبادات والطاعات للتقرب من الله عزوجل تابع حتى النهاية .

وفي هذه المقالة حول امساكية شهر رمضان 2021 في سورية خاصةً في دمشق وحلب وحماة وإدلب ، لمعرفة الأوقات المحددة بالسحور والفجر والمغرب (الإفطار) .

امساكية رمضان 2021 في حلب :

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اليوم    رمضان ميلادي صلاة الفجر    الشروق صلاة الظهر    صلاة العصر   صلاة المغرب  صلاة العشاء

الثلاثاء 1      13 أبريل، 2021      04:33 ص    06:09 ص    12:40 م      04:19 م      07:10 م        08:40 م

الأربعاء 2      14 أبريل، 2021      04:32 ص    06:08 ص    12:39 م      04:19 م      07:11 م        08:41 م

الخميس        3      15 أبريل، 2021      04:30 ص    06:06 ص    12:39 م      04:19 م      07:12 م        08:42 م

الجمعة 4      16 أبريل، 2021      04:29 ص    06:05 ص    12:39 م      04:20 م      07:13 م        08:43 م

السبت  5      17 أبريل، 2021      04:27 ص    06:04 ص    12:39 م      04:20 م      07:14 م        08:44 م

الأحد   6      18 أبريل، 2021      04:25 ص    06:02 ص    12:39 م      04:20 م      07:15 م        08:45 م

الأثنين  7      19 أبريل، 2021      04:24 ص    06:01 ص    12:38 م      04:20 م      07:15 م        08:45 م

الثلاثاء 8      20 أبريل، 2021      04:22 ص    06:00 ص    12:38 م      04:20 م      07:16 م        08:46 م

الأربعاء 9      21 أبريل، 2021      04:20 ص    05:59 ص    12:38 م      04:20 م      07:17 م        08:47 م

الخميس        10     22 أبريل، 2021      04:19 ص    05:57 ص    12:38 م      04:20 م      07:18 م        08:48 م

الجمعة 11     23 أبريل، 2021      04:17 ص    05:56 ص    12:37 م      04:21 م      07:19 م        08:49 م

السبت  12     24 أبريل، 2021      04:16 ص    05:55 ص    12:37 م      04:21 م      07:20 م        08:50 م

الأحد   13     25 أبريل، 2021      04:14 ص    05:54 ص    12:37 م      04:21 م      07:21 م        08:51 م

الأثنين  14     26 أبريل، 2021      04:12 ص    05:52 ص    12:37 م      04:21 م      07:21 م        08:51 م

الثلاثاء 15     27 أبريل، 2021      04:11 ص    05:51 ص    12:37 م      04:21 م      07:22 م        08:52 م

الأربعاء 16     28 أبريل، 2021      04:09 ص    05:50 ص    12:37 م      04:21 م      07:23 م        08:53 م

الخميس        17     29 أبريل، 2021      04:08 ص    05:49 ص    12:36 م      04:21 م      07:24 م        08:54 م

الجمعة 18     30 أبريل، 2021      04:06 ص    05:48 ص    12:36 م      04:22 م      07:25 م        08:55 م

السبت  19     01 مايو، 2021       04:05 ص    05:47 ص    12:36 م      04:22 م      07:26 م        08:56 م

الأحد   20     02 مايو، 2021       04:03 ص    05:46 ص    12:36 م      04:22 م      07:27 م        08:57 م

الأثنين  21     03 مايو، 2021       04:02 ص    05:44 ص    12:36 م      04:22 م      07:27 م        08:57 م

الثلاثاء 22     04 مايو، 2021       04:00 ص    05:43 ص    12:36 م      04:22 م      07:28 م        08:58 م

الأربعاء 23     05 مايو، 2021       03:59 ص    05:42 ص    12:36 م      04:22 م      07:29 م        08:59 م

الخميس        24     06 مايو، 2021       03:57 ص    05:41 ص    12:36 م      04:22 م      07:30 م        09:00 م

الجمعة 25     07 مايو، 2021       03:56 ص    05:40 ص    12:36 م      04:22 م      07:31 م        09:01 م

السبت  26     08 مايو، 2021       03:55 ص    05:39 ص    12:36 م      04:23 م      07:32 م        09:02 م

الأحد   27     09 مايو، 2021       03:53 ص    05:38 ص    12:35 م      04:23 م      07:33 م        09:03 م

الأثنين  28     10 مايو، 2021       03:52 ص    05:37 ص    12:35 م      04:23 م      07:33 م        09:03 م

الثلاثاء 29     11 مايو، 2021       03:50 ص    05:37 ص    12:35 م      04:23 م      07:34 م        09:04 م

الأربعاء 30     12 مايو، 2021       03:49 ص    05:36 ص    12:35 م      04:23 م      07:35 م        09:05 م

ولمتابعة امساكية شهر رمضان 2021 في سوريا في دمشق وباقي المحافظات السورية تابع هنا

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