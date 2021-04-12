بالصور الجريح محمد طوطح يستقبل شهر رمضان بمنحوتةٍ جديدةٍ على شاطئ البحر

يُصر الشاب الجريح محمد طوطح من سكان مدينة غزة، على الاستعداد لشهر رمضان المبارك بطريقته الخاصة التي اعتاد أن يحيها في كل مناسبة وطنية كانت أو دينية.

فالشاب الجريح طوطح، استقبل شهر رمضان المبارك برسمة بخيط يده على شاطئ بحر مدينة غزة، استعداداً للشهر الكريم.

وفقد الجريح طوطح ساقه وعينه اليسرى، خلال العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة عام 2008، ورغم التحديات تلك؛ نجح طوطح في توفير مصدر رزقٍ له ولأسرته في ظل ظروف اقتصادية سيئة.

ونحت طوطح عبارة "رمضان مبارك" بالرمل على شاطئ البحر، ليعبر بها عن استعداده للشهر الكريم، متمنياً أن يتمم الشهر الكريم بالخير والبركة على أمة المسلمين جمعاء والشعب الفلسطيني خاصةً.

ووجه طوطح التحية لأهالي الشهداء وللجرحى والأسرى، وذويهم بأن يمن عليهم الصبر والسلوان، متمنياً أن يكون هذا العام هو عام الخير والبركة والصحة والعافية.









