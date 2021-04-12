غزة تسجل أعلى وفيات ب 17 حالة و" 1764 إصابة خلال الـ24  ساعة الماضية

أعلنت وزارة الصحة بغزة اليوم الاثنين 12/4/2021 عن تسجيل اعلى حالات وفاة بـ17 حالة وتسجيل " 1764" اصابة جديدة بفيروس كورونا ، بعد اجراء 4700 فحص مخبري خلال ال 24 ساعة الماضية.

وقالت الصحة خلال التقرير الوبائي اليومي ان اجمالي الحالات التي تحتاج رعاية طبية في المستشفى 391 حالة ، واوضحت ان اجمالي الحالات الخطيرة والحرجة 277 حالة.

واشارت الى تعافي 820 حالة جديدة من مصابي فيروس كورونا ، ليرفع اجمالي المتعافين لـ 62536 حالة

ويشار الى ان اجمالي تراكمي للمصابين 83287 اصابة ، واجمالي الحالات النشطة 20057 حالة

وبشأن التطعيمات:

*اجمالي الجرعات التي وصلت قطاع غزة: 81600 جرعة وهي تكفي 40800 شخص.

*اجمالي الاشخاص الذين تلقوا اللقاح: 31245 شخص