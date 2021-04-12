استخبارات أجنبية :"الموساد" يقف خلف الهجوم على مفاعل نطنز الإيراني

أفادت وسائل الإعلام العبرية ، أن "إسرائيل" هي التي تقف خلف الهجوم الذي وقع بالأمس في المفاعل النووي الإيراني في نطنز، نقلا عن تقارير أمريكية وأجنبية.

وبينت القناة الـ12 العبرية، اليوم الاثنين 12/4/2.021، عن صحيفة "النيويورك تايمز" الأمريكية، أن "إسرائيل" هي التي تقف خلف الهجوم على مفاعل نطنز النووي الإيراني".

أكدت مصادر استخباراتية أجنبية ووفقا للقناة ، أن "إسرائيل" تقف خلف هجوم مفاعل نطنز، والعملية عبارة عن هجوم سايبر، والموساد هو من يقف خلفها.

وقال المحلل العسكري في القناة، روني دنيال: "إن هناك تقديرات أمنية إسرائيلية بوجود رد إيراني قريب على الهجوم في مفاعل نطنز".

وأضاف دنيال: "الإيرانيون ضبطوا انفسهم طويلا، ولا خيارات هذه المرة أمام إيران، سوى الرد المناسب على إسرائيل على مهاجمة المفاعل".

وفي السياق قالت القناة الـ13، إن الانفجار في مفاعل نطنز، ناجم عن زراعة قنبلة بالداخل، ويتطلب المفاعل 9 شهور للعودة الى تخصيب اليورانيوم.

ونقلت القناة عن رئيس الوزراء نتنياهو قوله: "محاربة إيران وأتباعها ومكافحة البرنامج النووي الإيراني والتسلح الإيراني هي مهمة عملاقة".

وأشارت قناة "كان" العبرية، الى أن المجلس الوزاري للشؤون السياسية والأمنية "الكابينت" سيلتئم الأسبوع القادم، لمناقشة الملف الإيراني.