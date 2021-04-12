استقرار سعر الذهب في فلسطين اليوم الاثنين 12/4/2021

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 09:17 ص
12 ابريل 2021
سعر الذهب في فلسطين
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لازال سعر الذهب في فلسطين اليوم الاثنين 12/4/2021 يشهد استقراراً، وخاصةً في ظل انخفاض متواصل للدولار الأمريكي وارتفاع الشيقل.

ويُشار إلى أن سعر الذهب من أهم المواضيع التي تحظى باهتمام كبير من المواطنين الفلسطينيين ويبحثون عنه باستمرار بالعملة الرسمية الشيكل والدولار الأمريكي.

ويحرص المواطنون على البحث عن سعر الذهب في فلسطين اليوم الاثنين 12/4/2021بجميع عياراته (عيار 24, 22, 18, 14, 12).

ويعاني الفلسطينيون من أوضاع اقتصادية صعبة الأمر الذي يجعلهم عن ملاذ آمن لتوفير مدخرات مالية تبقيهم على قيد الحياة في هذا التوقيت الصعب حيث يكون الذهب هو ما يمكن أن يؤمن لهم جزء يسير من الحياة.

متوسط سعر الذهب اليوم بأسواق المال في فلسطين بالشيكل اليوم الاثنين 12/4/2021

متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال في فلسطين بالشيكل

الوحدة شيكل  دولار أمريكى

اسعار الذهب عيار 24      184.05 شيكل      $55.93

سعر الذهب عيار 22 168.71 شيكل      $51.27

اسعار الذهب عيار 21      161.05 شيكل      $48.94

اسعار الذهب عيار 18      138.04 شيكل      $41.95

سعر الذهب عيار 14 107.36 شيكل      $32.63

سعر الذهب عيار 12 92.02 شيكل $27.96

اسعار أوقية الذهب   5,724 شيكل $1,739

اسعار جنيه الذهب   1,288 شيكل $391.51

اسعار كيلو الذهب    184,048 شيكل     $55,929

متوسط سعر الذهب في الأيام السابقة في فلسطين بعملة شيكل

اليوم   عيار 24     عيار 21     عيار 18     عيار 14     عيار 12

11 إبريل     184.66     161.58     138.50     107.72     92.33

10 إبريل     184.67     161.59     138.51     107.73     92.34

9 إبريل       184.64     161.56     138.48     107.71     92.32

8 إبريل       185.35     162.19     139.02     108.12     92.68

7 إبريل       184.00     161.01     138.00     107.34     92.00

6 إبريل       184.78     161.68     138.58     107.79     92.39

5 إبريل       184.08     161.08     138.06     107.38     92.04

4 إبريل       185.41     162.24     139.06     108.16     92.71

3 إبريل       185.46     162.28     139.10     108.19     92.73

2 إبريل       185.46     162.28     139.10     108.19     92.73

 

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