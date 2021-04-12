من هي الدول التي سمحت بإقامة صلاة التراويح خلال شهر رمضان؟

بالرغم من الاجراءات الوقائية التي أعلنت عنها الدول العربية لكسر منحى اصابات كورونا ، أعلنت 8 دول عربية السماح بإقامة الفروض اليومية وخطبة الجمعة وصلاة التراويح في المساجد خلال شهر رمضان المبارك.

الدول العربية التي اعلنت إقامة صلاة التراويح في شهر رمضان المبارك هي: السعودية وفلسطين والبحرين والإمارات والكويت والعراق ومصر والجزائر.

وأعلنت 5 دول هي المغرب وتونس وقطر وسلطنة عمان والأردن عدم إقامة صلاة التراويح في المساجد خلال شهر الصوم الذي سيبدأ في 13 أبريل الجاري، وينتهي في 12 مايو ايار، وفق حسابات فلكية.

ومع استمرار الجائحة، فرضت الدول الـ8 تدابير احترازية تشمل المساجد بينها تحديد مدى زمني أقصى للتراويح، واستمرار غلق أماكن الوضوء، والحفاظ على التباعد الجسدي، وارتداء الكمامات، واصطحاب سجادة الصلاة، ومنع الدروس الدينية والإفطارات الجماعية، والتطعيم ضد كورونا.