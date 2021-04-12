كيف سيكون الطقس أول ايام شهر رمضان المبارك ؟

قالت دائرة الارصاد الجوية الفلسطينية اليوم الاثنين 12/4/2021 ان ارتفاعاً يطرأ على درجات الحرارة مع بقاء الجو باردا خاصة فوق المناطق الجبلية ودرجات الحرارة تبقى اقل من معدلها السنوي العام بحدود 4-6 وتكون فرصة ضعيفة لسقوط امطار خفيفة متفرقة فوق بعض المناطق حتى ساعات .

وغدا الثلاثاء 13/4/2021 والذي من المتوقع ان يكون اول ايام شهر رمضان، يطرأ ارتفاع على درجات الحرارة مع بقائها اقل من معدلها السنوي العام ويكون الجو باردا نسبيا في المناطق الجبلية معتدلاً في بقية المناطق ، والرياح شمالية غربية الى شمالية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج .

والأربعاء 14/4/2021، يطرأ ارتفاع ملموس على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بقليل ويصبح الجو لطيفا في معظم المناطق حارا نسبيا في الأغوار ، والرياح شمالية غربية الى شمالية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احياناً والبحر خفيف ارتفاع الموج .

والخميس 15/4/2021، يطرأ ارتفاع اخر على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 4-5 درجات مئوية ويصبح الجو حارا نسبيا في معظم المناطق حارا في الأغوار ، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج .