قوات الاحتلال تُعيد اعتقال المحررة منى قعدان من منزلها بجنين

أعادت قوات الاحتلال "الإسرائيلي" فجر اليوم الاثنين 12/4/2021 اعتقال الأسيرة المحررة "منى قعدان" من منزلها في بلدة عرابة القريبة من جنين شمال الضفة الغربية.

وقالت عائلة قعدان ل"فلسطين اليوم" ان قوة كبيرة من جيش الاحتلال حاصرت المنزل واقتحمتهُ عند الساعة الثانية والربع فجرا، وقاموا باعتقالها واقتيادها إلى جهة غير معلومة حتى الآن.

ويشار الى أن قعدان(50 عاما) أُعتقلت خمس مرات في السابق مرات، قضت خلالها ثمانية أعوام في السجون الاحتلالية، وخاضت ظروف اعتقاليه وتحقيق قاسي في سجون الاحتلال، وخاضت معركة الإضراب المفتوح عن الطعام أكثر من مرة أشهرها أضرابها في العام 1999 الذي تكلل بالحرية.

وتعتبر قعدان، التي استطاعت بالرغم من اعتقالها المتكرر إنهاء دراستها الجامعية و الإلتحاق بالجامعة لإكمال الدراسات العليا " الماجستير" من قيادية نسوية على مستوى منطقتها جنين والضفة الغربية، ومتابعة لقضايا الأسيرات وعائلاتهن.