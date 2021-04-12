سعر الدولار في العراق اليوم الاثنين 12/4/2021

ارتفع متوسط سعر صرف الدولار مقابل الدينار العراقي في تعاملات اليوم الاثنين 12/4/ 2021، في البورصة الرئيسية والأسواق.

وسجلت أسعار الصرف في مكاتب الصرافة والأسواق المحلية بالعاصمة بغداد، نحو 1467.50 دينار للشراء، و1475 دينارا للبيع

ويحتسب متوسط سعر الدولار في العراق، حسب متوسط سعر بيعه في بورصة الكفاح (بورصة بغداد)، ويختلف متوسط أسعار الدولار في محافظات ديالى، والموصل، وصلاح الدين، والبصرة بهامش يتراوح بين 10 دنانير و20 دينارا صعودا، أو هبوطا

وأقر البرلمان العراقي مشروع موازنة 2021، وتضمن المشروع تثبيت سعر صرف الدولار الأمريكي عند 1450 دينارا لكل دولار أمريكي

ووفقا لوسائل إعلام محلية تسبب تمرير الموازنة المالية لعام 2021 بدون تغيير سعر صرف الدولار في ارتفاع سعر العملة الخضراء بالأسواق المحلية، وتوقعوا ارتفاع سعر الدولار أكثر خلال الأيام المقبلة.

أسعار الدولار في العراق

سجل سعر صرف الدولار مقابل الدينار العراقي اليوم الاثنين، في بورصة الكفاح ببغداد نحو 1472 دينارا.

بينما سجل سعر الدولار في الموصل نحو 1473 دينارا، وفي الحارثية نحو 1472 دينارا.

وسجل سعر صرف الدولار اليوم الاثنين 12/4/2021 في البصرة نحو 1473.50 دينار، وفي دهوك سجل نحو 1472.50 دينار.

بينما سجل سعر الدولار اليوم الاثنين في السليمانية نحو 1473.50 دينار، وسجل في أربيل نحو 1473 دينارا.

أسعار اليورو والإسترليني

سجل سعر اليورو مقابل الدينار العراقي اليوم الاثنين نحو 1731.73 دينار للشراء، و1733.73 دينار للبيع.

أما سعر الإسترليني فسجل أمام الدينار العراقي نحو 1995.58 دينار للشراء، و2005.07 دينار للبيع.

أسعار الريال والدرهم والدينار

وسجل سعر صرف الريال السعودي مقابل الدينار العراقي نحو 388.23 دينار للشراء، و388.35 دينار للبيع.

أما سعر الدرهم الإماراتي فسجل مقابل الدينار العراقي نحو 396.39 دينار للشراء، و396.50 دينار للبيع.

وسجل سعر الدينار الكويتي مقابل الدينار العراقي نحو 4822.73 دينار للشراء، و4831.14 دينار للبيع.

ميناء الفاو

وضع رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، أمس الأحد، حجر الأساس لمشروع ميناء الفاو الكبير في محافظة البصرة جنوبي العراق.

يتضمن المشروع بناء الأرصفة الخمسة للحاويات وردم ساحة خزن ومناولة الحاويات وحفر القناة الملاحية الداخلية.

كما يتضمن حفر وتأسيس القناة الملاحية الخارجية ونفق قناة خور الزبير والطريق السريع الرابط بين ميناء الفاو وأم قصر.

وقال رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، إن ميناء الفاو الكبير سيوفر فرصًا كبيرة للعراق ويعزز مكانته الجيوسياسية في المنطقة والعالم، وسيخلق فرص عمل كثيرة لأهل البصرة وباقي المحافظات، ويساهم في تطوير محافظة البصرة/550كم جنوبي بغداد.