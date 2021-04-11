بالصور مصر.. حريق بخط للغاز في الجيزة والحماية المدنية تحاول السيطرة عليه (فيديو)

نشب حريق جراء تسرب في خط للغاز بمدينة السادس من أكتوبر بمحافظة الجيزة المصرية، حيث انتقلت سيارات الإطفاء وقوات الحماية المدنية إلى مكان الحادث لإخماد الحريق.

ووفق وسائل الاعلام المصرية، فقد وقع الحريق نتيجة تسرب في أحد خطوط شبكة الغاز المغذية للحي السادس بمدينة السادس من أكتوبر بمحافظة الجيزة.

واوضحت أن غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة دفعت بـ5 سيارات إطفاء وخزان مياه استراتيجي، فور تلقيها إشارة من إدارة شرطة النجدة بالحريق.

ونقل الموقع عن مصدر قوله إن مسؤولي شركة الغاز انتقلوا إلى موقع الحادث لغلق المحبس الرئيسي، وسط تواجد رجال الشرطة الذين فرضوا طوقا أمنيا حول منطقة الحادث.

وأشارت إلى أنه "تم تأمين المنطقة تجنبا لحدوث أى خسائر وسط تواجد الفرق الفنية التابعة للشركة التى تقوم حاليا بتأمين المنطقة من خلال فحص المنظم المغذي لها".

وبينت المصادر أن النيران بعيدة عن المنازل والوحدات السكنية الموجودة بتلك المنطقة.





