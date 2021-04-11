سعر الذهب في مصر.. استقرار بعد خسائر فادحة

شهد سعر الذهب في مصر اليوم الاثنين 12/4/2021 استقراراً، بعد موجة خسائر سجلتها خلال تعاملات مساء أمس الأحد.

وبالأمس شهد الذهب في مصر تراجعا ملحوظا خلال ساعات المساء، حيث هوى سعر الذهب عيار 21 الأكثر تداولا بأكثر من 8 جنيهات للجرام خلال ساعات قليلة، وتراجع عيار 24 بنحو 10 جنيهات.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 24 في مصر 870.75 جنيه.

في حين سجل سعر جرام الذهب عيار 21 في مصر (الأكثر تداولا بالأسواق) 762 جنيها.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 في مصر 653.25 جنيه.

أما سعر جرام الذهب عيار 14 فسجل 508 جنيهات.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 12 نحو 435.5 جنيه.

سعر الأوقية والجنيه الذهب

وسجلت الأوقية (الأونصة) في مصر 1743 دولارا.

أما سعر الجنيه الذهب في مصر (8 جرامات من عيار 21) فسجل في تعاملات مساء الأحد 6096 جنيها.

جدير بالذكر أن الذهب اختتم تعاملاته العالمية أمس الأول على تراجع، إذ عززت بيانات اقتصادية قوية من الصين الآمال في تعاف سريع.

ونزل الذهب في المعاملات الفورية يوم الجمعة 0.4% إلى 1748.81 دولار للأوقية (الأونصة)، بعد أن بلغ أعلى مستوياته منذ أول مارس/ آذار عند 1758.45 دولار للأوقية يوم الخميس.

ونزلت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.5% إلى 1748.70 دولار للأوقية.