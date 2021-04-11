احدث رسائل وكلمات عن شهر رمضان 2021- 1442هــ، حيث يرفق لكم موقع وكالة فلسطين اليوم الاخبارية، احدث عبارات و كلمات عن شهر رمضان، والتي يبحث عنها الكثير من المسلمين عبر محركات بحث جوجل والمحركات الاخرى، لا سيما مع قدوم شهر رمضان المبارك، حيث يتم تبادل الرسائل والعبارات

اجمل كلام عن شهر رمضان المبارك 2021-1442

شهر رمضان هو ذلك الشهر العظيم الذي اختصه الله سبحانه وتعالى بالعديد من الفضائل التي ليس لها مثيل في باقي شهور السنة الهجرية الأخرى، في هذه السطور نرصد لكم اجمل ما قيل من كلام و عبارات عن الشهر الكريم.

احدث رسائل وكلمات عن شهر رمضان 2021- 1442هـ

اغلق مدن احقادك واطرق أبواب الرحمة والمودة فارحم القريب وود البعيد وازرع المساحات البيضاء في حناياك وتخلص من المساحات السوداء في داخلك.

في رمضان صافح قلبك ابتسم لذاتك صالح نفسك واطلق اسر احزانك وعلم همومك الطيران بعيدا عنك

في رمضان اعد ترتيب نفسك لملم بقاياك المبعثرة اقترب من أحلامك البعيدة اكتشف مواطن الخير في داخلك واهزم نفسك الامارة بالسوء .

شهر رمضان المبارك شهر الصبر واستجابة الدعوات، فالمسلم عندما يمتنع عن تناول الطعام والشراب الذي يشتهيه، فإنما يصبر عنها ويتعلّم كيف يشعر مع الفقراء، ويؤدي فريضة عظيمة فيها الكثير من معاني الخير.

لا شيء يُضاهي فرحة الصائم عندما يقترب موعد أذان المغرب، والفرحة الكبرى أيضًا عندما يُتمم صيام أيام رمضان كاملة ويأتي عيد الفطر السعيد كجائزة على الصيام والقيام، ولا يجب أن تنتهي الروحانية بانتهاء شهر رمضان، بل يجب أن يظلّ المسلم موصولًا بالله تعالى في كلّ وقت.

من فضل الله وكرمه على المسلمين أنّه أباح لمن لا يستطيع الصيام بعذرٍ شرعي أن يفطر كالمريض والمسافر والمرأة الحامل، وهذا دليل على أنّ الإسلام دين يُسر وليس دين عُسر، فالهدف من الصايم ليس الشعور بالجوع والعطش، بل هو إظهارٌ للعبودية وتمرين على الصبر.

احدث رسائل وكلمات عن شهر رمضان 2021- 1442هـ



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كلمات عن استقبال شهر رمضان 2021 للتهنئة

في رمضان سارع للخيرات وتجنب الحرام واخف أمر يمينك عن يسارك وامتنع عن الغيبة كي لا تفطر على لحم أخيك ميتا.

في رمضــــان جاهد نفسك قدر استـطاعتك واغسل قلبك قبل جسدك ولسانك قبل يديك وأفسد كل محاولاتهم لإفساد صيامك واحذر أن تكون من أولئك الذين لا ينالهم من صيامهم سوى العطش والجوع.

من لم يَدَع قول الزّور والعمل به، فليس لله حاجة في أن يضع طعامه وشرابه.

بارك الله لكم في شعبان وبلغكم شهر رمضان.. بعظيم غفرانه.. والعتق من نيرانه.. وسخر لكم الطيبين من خلقه.. وشرح صدوركم بذكره.

أمانينا تسبق تهانينا.. وفرحتنا تسبق ليالينا.. ومبارك الشهر عليك وعلينا.

مع قرب رمضان تحلو مناجاة الرحمن، تمنيت أن تكون الدنيا ملك يديك، فتذكرت أنها لا تساوي شيئاً فدعوت الله أن تكون الجنة مستقراً لقدميك، أنت وأهلك ووالديك وكل من يعز عليك.

كل عام وأنتم بخير من عسل النحل نسقيكم وأقول لكم كل الأعوام وأنتم من صوامة وقوامه.

أسأل الله الذي أهل الهلال وأرسى الجبال أن يبلغك رمضان وأنت في أحسن حال. عسى رمضانك مبارك، وكل لحظاتك تبارك، وجنة الخلد داري ودارك، والنبي جاري وجارك.

احدث رسائل وكلمات عن شهر رمضان 2021- 1442هـ

احدث رسائل وكلمات عن شهر رمضان 2021- 1442هـ

احدث رسائل وكلمات عن شهر رمضان 2021- 1442هـ

احدث رسائل وكلمات عن شهر رمضان 2021- 1442هـ

احدث رسائل وكلمات عن شهر رمضان 2021- 1442هـ

