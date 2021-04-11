قائمة أهم البرامج الدينية في شهر رمضان 2021

ينتظر المشاهدون أهم البرامج الدينية في شهر رمضان 2021، لمتابعتها بشغف واهتمام، خاصةً وأنها تحمل الكثير من الدروس المستفادة، وتقرب من الطاعات وتبعد عن المعاصي، وتدل على الأجر الكثير مثل الصلاة وقراءة القرآن والدعاء والاعتكاف في المسجد.

وتعد البرامج الدينية في شهر رمضان 2021 التي تعرض في شهر رمضان لها دور مهم في حياة المسلمين، والتي من المهم أن تعرض خلال رمضان وكذلك باقي أيام السنة لما لها من دور مهم في المجتمع.

تفاصيل البرامج الدينية 2021

تعد برامج رمضان 2021 الدينية هي برامج تعرض أفكار دينية و معلومات دينية تفيد المشاهدين خلال شهر رمضان المبارك 2021 .

أهم البرامج الدينية في شهر رمضان 2021 :

برنامج احسان المستقبل

برنامج مصر ارض الانبياء

برنامج الامام الطيب

برنامج لعلهم يفقهون

برنامج الدنيا بخير

برنامج اسال مع دعاء

برنامج حكاية حياة

برنامج لعلهم يرجعون

برماكج ربي زدني علما

برنامج رحلة حياة

برنامج اللهم تقبل

طبيعة برنامج احسان من المستقبل

هو برنامج يهدف الى تحسين المستقبل و نظرته الى التطور الصناعي و الزراعي و التكنلوجيا الذي يقدمه احمد الشقيري على قناة mbc1

يعرض البرنامج عدة تساؤلات حول التطورات التي حدثت في عصرنا الحالي مثل صناعة السيارات و التغيرات التي تحدث في تصنيعها و ايضا يتحدث عن الروبوتات و دورها في حياة الانسان و ما تستطيع فعله من مهام و يتحدث ايضا عن التطورات التي قد تحدث في المستقبل و هل التطور قد يكون خطرا على المجتمع والدين الإسلامي؟

برنامج مصر أرض الأنبياء

هو برنامج يستعرض ارض مصر التي قد شهدت العديد من الانبياء و الرسل التي ذكرت في القران الكريم و الذي يعرض على قناة CBC الذي يقدمه الشيخ علي جمعة و الاعلامي عمرو خليل خلال شهر رمضان المبارك

برنامج الإمام الطيب

هو برنامج يحث على الاسلام و يناقش تساؤلات الناس حول الدين و التوحيد و الانبياء و الذي يقدمه الامام احمد الطيب الرئيس السابق لجامعة الازهر على قناة CBC

ما هو برنامج لعلهم يفقهون ؟

هو يرنامج ديني يهدف الى التركيز على الخطاب الديني و وعي المسلمين تجاه الدين , و الذي يقدمه الشيخ خالد الجندي و الشيخ رمضان عبد المعز على قناة DMC

برنامج الدنيا بخير

هو برنامج يعرض على قناة الحياة يهدف الى ترسيخ الهوية الوطنية لدى المواطنين و تقديم تاريخ مصر الحقيقي و انشاء جيل مثقف بالعادات و التقاليد , و الذي تقدمه لمياء فهمي عبد الحميد

ما هو برنامج إسال مع دعاء ؟

هو برنامج ديني يقدم الاسئلة التي يطرحها الجمهور حول الامور الدينية و الدنيوية و يجيب عنها داعية و التي تقدمه دعاء فاروق على قناة النهار

برنامج حكاية حياة

هو برنامج يعرض الواقع و التحاليل العلمية و القضايا العامة في المجتمع بين الانسان و الشيطان , و الذي يقدمه شريف شحاته على قناة النهار

برنامج ربي زدني علماً

هو برنامج يستعرض الامور الصحية و المشاكل التي قد يتعرض لها الانسان و اسبابها و حلولها الذي يقدمه الدكتور جمال شعبان على قناة صدى البلد

برنامج رحلة حياة

هو برنامج يستعرض الامور الحياتية و بعض الاسس و المفاهيم في الحياة و العلاقات بين البشر التي تؤدي الى سعادتهم , والذي يقدمه الداعية مصطفى حسنى على قناة ONE

برنامج اللهم تقبل

هو برنامج ديني يستعرض قضايا المجتمع و المشاكل التي تحدث في المجتمع و حلولها الدينية مثل حقوق اليتيم و مشاكل الزواج التي تقدمه عبلة الكحلاوي على قناة MBC مصر

أهداف البرامج الدينية في شهر رمضان 2021

برامج رمضان 2021 الدينية والدين الإسلامي له الكثير من الأمور المفيدة التي تفيد حياة الإنسان منها :

تحقيق الهدف التربوي الاسلامي

حفظ القران الكريم و شرح تفاسيره

توعية الناس حول الاخلاق الحميدة في المجتمع

توعية الناس على مسؤولية افعالهم وحقوقهم في الدين الاسلامي

توعية الناس حول الافكار الدينية والتوجيهات الاسلامية

توعية الناس على حب المطالعة في الدين الاسلامي

نشر قصص الانبياء و خصالهم الحميدة على المجتمع

أهم المواضيع الدينية التي تعرضها البرامج الدينية :

وتهدف البرامج الدينية إلى توضيح بعض الأفكار حول الإسلام وتوعية الناس من أهم هذه المواضيع :

رضا الوالدين

الادعية

الموت و علاماته

سيرة الرسول صل الله عليه وسلم و الانبياء

قصص القران الكريم

الاخلاق الحميدة

الرقية الشرعية

الصلاة