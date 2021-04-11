احصائيات الوفيات والإصابات بكورونا في العراق

سجلت وزارة الصحة العراقية اليوم الأحد 11/4/2021، 35 حالة وفاة و6791 إصابة جديدة بفايروس كورونا المستجد، ليرتفع بذلك اجمالي الاصابات منذ انتشار الجائحة في عموم البلاد بما فيها محافظات اقليم كردستان الى 924946 إصابة.

وذكر بيان لوزارة الصحة، أن العاصمة بغداد نالت الحصة الاكبر من الاصابات بـ 2447 اصابة ثم محافظة البصرة بـ 985 اصابة ثم محافظة السليمانية بـ 494 اصابة ثم باعداد متفرقة في جميع المحافظات الاخرى .

وأشارت الوزارة إلى انها سجلت كذلك 35 حالة وفاة بالفايروس في 14 محافظة فيما تماثل للشفاء 5190 مريضاً.