مواعيد برنامج أسال مع الدعاء الديني في شهر رمضان 2021- 1442هـ

موعد برنامج أسال مع الدعاء الديني في رمضان 2021 ، حيث يرفق لكم موقع وكالة فلسطين اليوم الاخبارية، برنامج أسال مع الدعاء الديني في شهر رمضان، وسنقدم لكم في هذا المقال تردد قناة النهار التي تعرض برنامج اسال مع الدعاء التي اكتسب سمعةً واسعةً وطيبة مع الجهور العربي والإسلامي في هذا الشهر الفضيل التي يسعى كافة الصائمون بتقديم المزيد من الطاعات والعبادات للتقرب من الله عزوجل.

ويكثر البحث بشكل كبير على برنامج اسال مع الدعاء في رمضان 2021 على محركات البحث، الذي يقدم العديد من الدروس الدينية الإسلامية ، ما دفعنا لكتابة هذه المقالة التي ستجيب عن استفسار الناس .

موقع فلسطين اليوم يحرص مع بداية شهر رمضان 2021 إلى عرض جميع البرامج الدينية في رمضان ، كما هو الحال مع برنامج أسال مع الدعاء عبر شبكة تلفزيون النهار .

برنامج اسال مع الدعاء في رمضان 2021 :

مذيعة مقدمة برنامج أسال مع دعاء ، دعاء فاروق ، واجهت سابقًا انتقادات حادة من جمهورها على إثر مشاركتها ضمن حملة إعلانية لصالح أحد محلات المجوهرات. بعدنا تتكلم عن الفقراء والمحتاجين وتقدم حملة أقل ما توصف أنها مستفزة للفئة التي تتحدث عنها.

وعلى الفور استدركت القناة هذا الحدث على مواقع التواصل الاجتماعي ، وحرصت على تخفيف حدة الانتقادات وأوضحت الامر حينها للجمهور .

مواعيد اسال مع الدعاء في رمضان 2021 :





تردد قناة النهار 2021 لمشاهدة برنامج أسال مع الدعاء :

القناة AL Nahar TV

التردد 11785

معدل الترميز 27500

الاستقطاب رأسي

التصحيح 5/6