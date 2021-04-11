مصر والعراق: الثلاثاء أول أيام شهر رمضان

أعلنت كل من دار الإفتاء المصرية، وديوان الوقف السني في العراق، أن الإثنين هو المتمم لشهر شعبان، والثلاثاء هو أول أيام شهر رمضان المبارك.

وأوضحت دار الإفتاء المصرية، أنها استطلعت من خلال لجانها الشرعية المنتشرة في مختلف أنحاء الجمهورية هلال شهر رمضان المبارك 2021 لعام 1442 هجريا الموافق 2021

وبحسب بيان الدار، تبين أن الإثنين، هو المتمم لشهر شعبان 1442 وأن الثلاثاء الموافق 13 إبريل/نيسان الجاري هو أول أيام شهر رمضان 2021

وكشفت الحسابات الفلكية في وقت سابق أن موعد أول أيام شهر رمضان 2021 فلكيا وموعد أول أيام شهر رمضان الكريم للعام الهجري 1442 سيوافق الثلاثاء 13 إبريل/نيسان 2021 وينتهي يوم 12 مايو/أيار 2021

فيما أعلن ديوان الوقف السني في العراق أن الإثنين هو المتمم لشهر شعبان، والثلاثاء هو أول أيام شهر رمضان المبارك.

جاء ذلك بعد اجتماع الهيئة العليا لمراقبة ثبوت الرؤية الشرعية لهلال شهر رمضان المبارك للعام الهجري 1442، بجامع أم القرى في بغداد بعد صلاة المغرب الأحد، وفقاً لقناة "السومرية نيوز".

وحضر الاجتماع رئيس ديوان الوقف السني سعد كمبش، وصفوة من الفقهاء الأجلاء ونخبة من أهل العلم في الفلك.