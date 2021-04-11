امساكية شهر رمضان في مصر- العطلات الرسمية خلال شهر رمضان في مصر 2021، حيث يرفق لكم موقع وكالة فلسطين اليوم الإخبارية، امساكية شهر رمضان في مصر- العطلات الرسمية خلال شهر رمضان في مصر 2021، ووفق الحسابات الفلكية التي أعدها المعهد الوطني للبحوث الفلكية والجيوفيزيائية التابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، فإن أول أيام شهر رمضان المبارك للعام الهجري 1442 هو الثلاثاء المقبل 13 أبريل 2021، بشرط أن يكون اليوم الأول من شهر رمضان المبارك للعام الهجري 1442 هـ، وآخر يوم الأربعاء 12 مايو، ليبدأ عيد الفطر المبارك يوم الخميس 13 مايو، وبذلك ينتهي شهر شعبان 1442 هـ يوم الإثنين الموافق 4/12/2021 م.

امساكية شهر رمضان في مصر- العطلات الرسمية خلال شهر رمضان في مصر 2021

وأوضح الدكتور محمد غريب، الأستاذ في المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيائية بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن صلاة فجر أول أيام رمضان ستكون الساعة الرابعة صباحًا، بحسب التوقيت المحلي للقاهرة والجيزة، وعلي المقيمين خارج القاهرة مراعاة فروق التوقيت.

موعد الصلاة في شهر رمضان في مصر

ويؤذن المؤذن لصلاة المغرب حسب التوقيت المحلى لمدينة القاهرة في تمام الساعة 6:21، العشاء 7:42، والسحور 1:40، إمساك 3:40، الفجر في تمام الرابعة، الشروق 5:30، الظهر 11:55، العصر 3:30 ،وبذلك تتراوح ساعات الصيام مابين14 إلي15 ساعة.

على الصعيد ذاته، قالت، الدكتورة مهجة غالب في تصريحاتها كيفية استقبال رمضان ، مشيرة إلى ضرورة شكر الله على بلوغ شهر رمضان ، لأنه نعمة من الله أن يغفر لعباده ذنوبهم إذا استخدم الشهر للعبادة وتكريس الوقت لطاعة لله -سبحانه وتعالى، وأضافت أن من جوانب استقبال شهر رمضان أن نفرح بقدومه، فالمسلم الحقيقي هو الذي يعبد الله بكل سرور في هذا الشهر ويكرس الكثير من وقته للعبادة.

العطلات الرسمية خلال شهر رمضان 2021 في مصر

عيد تحرير سيناء 25 أبريل 2021 ، الموافق 13 رمضان 1442 هـ.

عيد العمال هو 1 مايو 2021 ، الموافق 19 رمضان 1442 هـ.

شم النسيم: الإثنين 3 مايو 2021 – 21 رمضان 1442 هـ.

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