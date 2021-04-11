أول يوم رمضان 2021- عدد ساعات الصيام في شهر رمضان 2021

اهو ما يسعى لمعرفته المسلمون هذه الأيام حيث يتوق المسلمون لقدوم شهر رمضان 2021، والعد التنازلي لموعد شهر رمضان وعدد ساعات الصيام، حيث تزايدت الأسئلة حول الموعد وعدد الساعات.

وقد لاقت هذه المقالة رواجًا واسعًا حول موعد أول يوم رمضان 2021 العد التنازلي ، إلى جانب ذلك لقد وضعنا لكم أدعية رمضانية للتقرب من الله عزوجل ونيل ثواب اجر الصيام.

موعد أول يوم رمضان 2021 العد التنازلي :

وأعلن مركز الفلك الدولي بأن الدول التي سوف تتحري غرة هلال شهر رمضان المبارك يوم الاثنين الموافق 12 أبريل 2021 هي دول السعودية وأندونيسيا وماليزيا وإيران وبروناي والامارات وسوريا والأردن وليبيا والجزائر والمغرب

وأشار المركز بأن الدول التي سوف تتحرى غرة هلال شهر رمضان المبارك يوم الأحد الموافق 11 أبريل الجاري هي دول مصر وتركيا والعراق وتونس بسبب بدء شهر شعبان بتلك الدول يوم 15 مارس الماضي.

وأضاف المركز بانه وفقاً للحسابات الفلكية فإنه من المتوقع أن تكون غرة رمضان فلكياً لمعظم الدول الاسلامية يوم الثلاثاء الموافق 13 ابريل الجاري، ويكون أول أيام عيد الفطر المبارك هو يوم الخميس الموافق 13 مايو المقبل.

عدد ساعات صيام شهر رمضان المبارك 2021

ووفق الحسابات الفلكية فإن عدد أيام العام الهجري 1442 هـ هي 354 يومًا وهي سنة بسيطة، وتنتهي السنة الهجرية يوم 10 أغسطس.

ويبلغ عدد أيام شهر رمضان وفق الحسابات الفلكية 30 يومًا، وعدد ساعات الصوم في أول أيام رمضان فلكيًا وهو يوم الثلاثاء 13 إبريل 2021، هي 14 ساعة و41 دقيقة حسب توقيت القاهرة، بينما تكون عدد ساعات الصوم يوم الأربعاء الموافق 12 مايو 2021 والذى يوافق يوم 30 رمضان 1442 هجرية، هو 15 ساعة و34 دقيقة.

أدعية رمضان 2021 :

اَللّهُمَّ زَيِّنِّي فيهِ بالسِّترِ وَالْعَفافِ، وَاسْتُرني فيهِ بِلِِِباسِ الْقُنُوعِ وَالكَفافِ، وَاحْمِلني فيهِ عَلَى الْعَدْلِ وَالْإنصافِ، وَآمنِّي فيهِ مِنْ كُلِّ ما اَخافُ بِعِصْمَتِكَ ياعصمَةَ الْخائفينَ.

اَللّهُمَّ طَهِّرْني فيهِ مِنَ الدَّنسِ وَالْأقْذارِ، وَصَبِّرْني فيهِ عَلى كائِناتِ الْأَقدارِ، وَوَفِّقْني فيهِ لِلتُّقى وَصُحْبَةِ الْأبرارِ بِعَوْنِكَ ياقُرَّةَ عَيْن الْمَساكينِ.

اَللّهُمَّ لا تُؤاخِذْني فيهِ بالْعَثَراتِ، وَاَقِلْني فيهِ مِنَ الْخَطايا وَالْهَفَواتِ، وَلا تَجْعَلْني فيهِ غَرَضاً لِلْبَلايا وَالأفاتِ بِعزَّتِكَ ياعِزَّ المُسْلمينَ.

اَللّهُمَّ ارْزُقْني فيهِ طاعةَ الخاشعينَ، وَاشْرَحْ فيهِ صَدري بِانابَةِ المُخْبِتينَ، بِأمانِكَ ياأمانَ الخائفينَ.

اَللّهُمَّ وَفِّقْني فيهِ لِمُوافَقَةِ الْأبرارِ، وَجَنِّبْني فيهِ مُرافَقَةِ الأشرارِ، وَآوني فيهِ برَحمَتِكَ إلى دارِ القَرارِ بإلهيَّتِكَ يا إله العالمينَ.

اَللّهُمَّ اهدِني فيهِ لِصالِحِ الأعْمالِ، وَاقضِ لي فيهِ الحوائِجَ وَالآمالِ يا مَنْ لا يَحتاجُ إلى التَّفسيرِ وَالسُّؤالِ، يا عالِماً بِما في صُدُورِ العالمينَ صَلِّ عَلى مُحَمَّدٍ وَآله الطّاهرينَ.

اَللّهُمَّ نَبِّهني فيهِ لِبَرَكاتِ أسحارِهِ، وَنوِّرْ قَلْبي بِضِياءِ أنوارِهِ، وَخُذْ بِكُلِّ أعْضائِي إلى اتِّباعِ آثارِهِ بِنُورِكَ يا مُنَوِّرَ قُلُوبِ العارفينَ.