بلاطة يطيح بأهلي الخليل إلى دوري الأولى والسموع يعود من بعيد ويضمن البقاء

أطاح فريق مركز بلاطة مساء اليوم الأحد، بضيفه أهلي الخليل من دوري المحترفين بفوزه عليه بهدفين لهدف في ختام مباريات الأسبوع الأخير من الدوري، باللقاء الذي احتضنه استاد فيصل الحسيني في الرام شمال القدس المحتلة.

وهبط الأهلي بهذه الخسارة لدروي الدرجة الأولى "الاحتراف الجزئي" محتلا المركز الحادي عشر وقبل الأخير برصيد 21 نقطة ليهبط رفقة الترجي صاحب الترتيب الأخير برصيد 5 نقاط، ليهبط لأول مرة من دوري المحترفين الذي يشارك فيه منذ موسم 2012-2013، وكان افضل مركز له بالدوري بموسم 2017-2018 عندما احتل المركز الثاني، كما احتل المركز الثالث الموسم الماضي، وهو أحرز لقب الكأس وسبق له أن أحرز لقب السوير من قبل أكثر من مرة.

وجاء مركز بلاطة حامل لقب النسخة الماضية في المركز الثاني برصيد 43 نقطة خلف شباب الخليل الذي كان قد ضمن الفوز باللقب قبل ثلاثة أسابيع من نهاية الدوري.

وضمن نادي السموع البقاء في الدوري لموسم آخر بعد عودته من بعيد وفرضه التعادل على ضيفه هلال القدس بهدفين لمثلهما، رغم تاخره خلال الشوط الأول بهدفين نظيفين، ليرفع السموع رصيده إلى 22 نقطة في المركز العاشر، بينما بقي الهلال مؤقتا في المركز الثالث برصيد 35 نقطة بانتظار نهاية باقي المباريات اليوم.

كما ضمن نادي ثقافي طولكرم الذي كان قبل 3 أسابيع الأقرب للهبوط، البقاء في دوري المحترفين للموسم المقبل بفوزه الكاسح على مستضيفه نادي طوباس بخمسة أهداف لهدفين، ليرفع رصيده إلى 24 نقطة في المركز التاسع، أما طوباس والذي يلعب في الدوري لأول مرة فأنهاه في المركز الثامن برصيد 26 نقطة.